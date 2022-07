Manaus registra seis assassinatos em menos de 12 horas

No final do mês de junho deste ano, dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, apontaram uma alta de 48,9% no número de mortes violentas na capital amazonense, entre 2020 e 2021.

Morte no bairro Educandos

O primeiro caso foi registrado na rua Boulevard Sá Peixoto, no bairro Educandos, Zona Sul da capital. A vítima foi um homem de 31 anos que foi morto a tiros.

Testemunhas informaram que um veículo, de cor branca, chegou ao local, e um suspeito desembarcou e efetuou vários disparos contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O suspeito fugiu no carro logo após o crime e não foi identificado. O caso foi registrado, inicialmente, 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Aproximadamente 10 tiros na Cidade Nova

Um homem de 36 anos foi executado a tiros na noite desta sexta-feira (15), na rua Guaporema, bairro Cidade Nova, Zona Norte. Câmera de segurança registraram o momento do crime.

As imagens mostram a vítima parando o carro em frente à residência e depois sendo atacada por suspeitos encapuzados que chegam no local em outro veículo, modelo Mobi, de cor vermelha. Veja o vídeo acima.

Na gravação também é possível constatar que os criminosos já estavam aguardando a vítima chegar em casa para cometer o assassinato.

A família da vítima registrou o caso na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga a motivação do crime.

Morte por agressão física no bairro Novo Aleixo

Um homem de 23 anos morreu, na madrugada deste sábado (16), após ser agredido fisicamente por populares, durante uma tentativa de latrocínio, em um trecho da avenida Autaz Mirim, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) a vítima ainda chegou a ser socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Doutor João Lúcio, na Zona Leste, mas não resistiu.

Duplo homicídio no bairro Vila da Prata

Dois homens, de 23 e 24 anos, foi executados a tiros, na madrugada deste sábado, em um estabelecimento na rua Ademar de Barros, bairro Vila da Prata, Zona Oeste.

A polícia não divulgou as circunstâncias dos assassinatos. No registro do BO foi relatado apenas que que o autor do crime seria um desconhecido das famílias das vítimas e das pessoas que testemunharam o duplo homicídio.

Corpo encontrado no Jorge Teixeira

Com perfurações de arma branca, um homem de 25 anos foi encontrado morto, na manhã deste sábado, às margens de um igarapé localizado na rua Alecrim, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

A vítima seria conhecida na região onde foi achada morta e possui passagens pela polícia, segundo a equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência.