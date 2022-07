Nível do Rio Acre atinge pior cota dos últimos oito anos e falta de água já castiga as comunidades

O desabastecimento de água já é uma realidade na região de Rio Branco, quando o nível do Rio Acre atinge níveis graves de seca. Neste sábado (23), a medição registrou 1,90 metros, 41 centímetros a menos que o registrado neste mesmo dia em 2021, que foi 2,31 metros.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, coronel Cláudio Falcão, no final desta semana houve uma pequena elevação no nível do Rio Acre, de 11 cm, mas já houve redução de 7 centímetros. “Existe uma oscilação, mas o fato é que o Rio Acre pode atingir um nível histórico de seca este ano”, lamentou.

Na manhã deste sábado (23), o coronel Cláudio Falcão e a equipe da Defesa Civil está visitando mais comunidades desabastecidas. “Temos 18 comunidades sendo atendidas, mas esse número pode passar de 30. Estamos recebendo chamados e procurando atender a todos”, disse.

O coronel estima que o nível do Rio Acre possa ser abaixo de 1,40 metros no mês de setembro deste ano. A pior marca registrada foi 1,30 metros em setembro de 2016.