Pessoas em situação de rua ateiam fogo em balseiros próximo à Ponte Metálica, em Rio Branco

Duas pessoas em situação de rua, ainda não identificadas, colocaram fogo em balseiros, no início da noite deste domingo (10), nas margens do Rio Acre, próximo ao pilar da base de sustentação da Ponte Jucelino Kubitschek, mais conhecida como Ponte Metálica, na área Central de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o Corpo de Bombeiro do Acre foi acionado por populares que viram o fogo e militares do 2° Batalhão foram ao local para conter as chamas.

Minutos depois que os bombeiros apagaram as chamas e saíram do local, o fogo reacendeu e os brigadistas retornaram para jogar água e acabando de vez com o incêndio.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil para tentar identificar os acusados.