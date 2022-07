Petecão anuncia convenção do PROS, PSD, Avante e PTB para referendar sua chapa

A coligação que tem os partidos PSD, PROS, Avante e PTB é a primeira a anunciar a convenção partidárdia. Curiosamente, também foi a primeira coligação a anunciar chapa completa tanto para majoritários quanto os proporcionais.

O evento acontece no sábado, 23 de julho, às 17 horas, no Sesc Bosque, em Rio Branco e vai oficializar Sérgio Petecão (PSD) como pré-candidato ao Governo, João Tota (PSD) como vice, e a deputada federal Vanda Milani (Pros), como pré-candidata ao Senado.

Pra lá de animado, Petecão fez o convite: “Meus amigos, está chegando mais uma importante etapa dessa caminhada. Fomos os primeiros a fechar nossa chapa majoritária e proporcional, fomos os primeiros a discutir o plano de governo com a população e, agora, também sairemos na frente com a nossa Convenção Partidária, evento que marca o início da campanha eleitoral. Isso prova que estamos organizados e preparados para os desafios que se aproximam. Venha fazer parte !!! Com a força do povo, nosso Acre tem jeito!!”.

CONVENÇÕES

As convenções partidárias são reuniões internas entre os filiados para debater, entre outros assuntos, a escolha de candidatos e formação de coligações (quando dois ou mais partidos se unem em uma única chapa para disputarem juntos o pleito).

PRAZOS DO CALENDÁRIO ELEITORAL

Esses eventos estão autorizados a partir do dia 20 de julho e devem ocorrer até 5 de agosto, conforme estabelece a Lei da Reforma Política de 2015.

Passadas as convenções, as candidaturas devem ser registradas até 15 de agosto. O período de propaganda eleitoral, com a permissão para a realização de comícios e distribuição de materiais de campanha, começa no dia 16 do mês que vem.