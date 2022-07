Prefeitura de Brasileia e AMPEB realizam Marcha para Jesus no Alto Acre

A Prefeitura de Brasileia juntamente com a Associação de Ministros e Pastores de Epitaciolândia e Brasileia (AMPEB), realizaram na tarde de sábado (16) a edição da Marcha para Jesus, em comemoração aos 112 anos do município.

A Marcha teve inicio na rotatória em frente ao Frios Vilhena, na saída para Assis Brasil, percorrendo as principais avenidas e ruas da cidade, até chegar na Praça Hugo Poli com a realização da pregação do Pr. Rodrigo Santana e com o grande show gospel do cantor Juliano Son.

“Esse evento é de extrema importância, é tempo de unidade do povo de Deus e de declarar que não só Brasileia, mas para todo o Alto Acre é do senhor Jesus. A Marcha para Jesus vai se consolidar aqui no Alto Acre, é um ato de fé, ato profético o qual nós fazemos em prol do povo e da cidade para que possamos prosperar e crescer na graça e conhecimento de Cristo” ressaltou o pastor Mario Gilson.

A Marcha para Jesus teve o acompanhamento de um trio elétrico que animou os participantes com louvores de adoração a Deus. Durante a caminhada os fiéis e pastores foram orando pelos comércios da Avenida Manoel Marinho Monte, e também oraram abençoando as autoridades e funcionários públicos.

A prefeita Fernanda Hassem agradeceu a todos que colaboraram, a todas as igrejas, pastores, participantes, afirmando que cada ano vai ficando melhor, e faremos de tudo para fazer uma marcha para Jesus muito melhor no próximo ano.

“Coração cheio de gratidão, principalmente a Deus, quero aqui agradecer a toda nossa equipe, as igrejas, pastores e membros que participaram e organizou esta grande festa, graças a Deus tudo correu bem. A Marcha para Jesus do Alto Acre veio para ficar, já faz parte do calendário de comemoração de aniversario da cidade”, enfatizou a prefeita Fernanda Hassem.

O evento contou com a presença de fiéis dos municípios de Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil.

Veja as fotos: