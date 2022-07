Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza ações em resposta ao aumento de casos da Covid-19

A Covid-19 voltou a apresentar sinais de aumento no contágio em todo país. O mesmo ocorre no estado do Acre e em Cruzeiro do Sul, onde vem sendo registrado um aumento nos casos da doença.

“Temos registrado um aumento crescente nos casos confirmados. Nesta quarta-feira , 14, o boletim apresentou 103 casos confirmados da doença e a tendência é de alta”, explica Rafaela Oliveira, coordenadora de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde.

A estratégia adotada pelo município, é atender em todas as unidades de saúde os casos suspeitos e confirmados da doença. Não há, portanto, uma unidade de referência e quem tiver os sintomas pode buscar atendimento em qualquer unidade.

Apesar da alta trazer preocupações, o atual surto da Covid difere muito da fase aguda da doença, pelo baixo número de internações. No geral, os casos relatados têm apresentado sintomas mais leves. No presente momento, há apenas uma pessoa internada no hospital em decorrência da Covid. Os resultados apontam que isso se deve principalmente à vacinação.

Quanto aos índices de cobertura vacinal, Cruzeiro do Sul tem alguns dos melhores números do estado, próximo a 100% com primeira e segunda dose entre a população acima de 60 anos. Abaixo dessa faixa, entre 18 e 59, os índices também são razoáveis, próximos a 90% com primeira dose e próximo a 80% com segunda dose. Estes índices caem para 80% e 60%, respectivamente, para primeira e segunda dose quando a população avaliada está entre 12 e 17 anos. A menor cobertura vacinal está entre a faixa etária de 5 a 12 anos, com pouco mais de 40% vacinada com primeira dose e apenas 14% com segunda dose.

Como forma de contrapor esta menor cobertura vacinal entre crianças e adolescentes, a prefeitura de Cruzeiro do Sul quer evitar o contágio a partir dessa faixa, por meio das secretarias de saúde e de educação, vem promovendo ações direcionadas nas escolas, para evitar ou diminuir o contágio entre os estudantes e entre estes e professores, funcionários e mesmo pais.

“Temos equipes visitando diariamente as escolas e os diretores ligam para a secretaria e agendam testagem rápida ao primeiro sinal de sintomas. É feita a testagem nas pessoas com sintomas e nas que estão no entorno, como forma de conter o avanço do contágio”, explica a secretária municipal de saúde Valéria Lima.

“Um surto de qualquer doença sempre é motivo de preocupação. Mas, desta vez estamos mais bem preparados, com um bom índice de vacinação e ações para diminuir o contágio. Ainda assim, é importante que as pessoas façam sua parte, com os cuidados básicos de higiene, o uso de máscara em locais fechados e de grande movimentação, e que procurem as unidades básicas de saúde ao sinal dos primeiros sintomas. Também é importante manter as vacinas em dia. As unidades de saúde estão vacinando quem ainda falta receber a segunda dose ou a dose de reforço. Isso garante que caso a pessoa venha a pegar a Covid, tenha apenas sintomas leves e uma recuperação mais rápida”, disse o prefeito Zequinha Lima.