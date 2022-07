Semifinalista do The Voice Kids, acreano é surpreendido por multidão em escola; vídeo

Ser finalista de um programa como o The Voice Kids já é motivo de grande alegria para o adolescente Arthur Marçal, de 13 anos, que representa Cruzeiro do Sul na competição global no time de Carlinhos Brown.

Depois de ter garantido uma vaga na semifinal ao cantar “Caruso” no último domingo (3), ele foi surpreendido por uma multidão de colegas da escola onde estuda. Confira vídeo:

Entre cumprimentos e agradecimentos, Marçal percebeu que o seu desempenho até aqui já está mais do que aprovado. Ele disse que foi o primeiro contato com os colegas após a apresentação.

“Primeiro fiquei surpreso, porque estava esperando, no máximo, ser parabenizado pelas pessoas nos corredores. Não esperava uma surpresa deste tamanho. Fiquei feliz e emocionado”, contou Arthur.