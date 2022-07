Sena Madureira recebe mais 200 quilos de mandi de Cruzeiro do Sul

Até o presente momento, as piracemas de mandi ainda não surgiram nos rios da região de Sena Madureira. Com isso, para não deixar faltar a espécie no mercado local, os pescadores estão trabalhando com a importação. Várias cargas de mandi já foram trazidas de Cruzeiro do Sul, município que desfruta de fartura na presente data.

De acordo com o pescador Gean, no último sábado mais 200 quilos foram descarregados no mercado de Sena. “O mandi é uma das espécies mais apreciadas pela população de Sena Madureira. Temos essa espécie para vender graças a fartura verificada em Cruzeiro do Sul”, destacou.

O quilo do mandi já tratado está sendo vendido a 25 reais. O mandi não tratado custa 23 reais o quilo.