Vídeo: Jogador do Fluminense dá tapa na cara e chute em companheiro de time

Um vídeo envolvendo alguns atletas da base do Fluminense viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (14). As imagens mostram uma briga entre dois jogadores do elenco sub-16 do clube, e foram compartilhadas por torcedores de todo o país. Confira:

Agr sim a base vem forte , os mlk de Xerém vão trazer nossa libertadores. pic.twitter.com/48dTFLICa7 — 𝑻𝒉 𝑲𝒍𝒆𝒊𝒏 🇮🇹 (@thKleiin) July 14, 2022

No entanto, diferente do que se imagina, o vídeo não é recente. Após o vídeo ser viralizado, o Fluminense publicou uma nota oficial, explicando que as imagens são antigas, e que o jogador já recebeu acompanhamento por profissionais do clube.