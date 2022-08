Acre sedia Fórum Nacional e Jogos Universitários Brasileiros da região Norte

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) participa do IX Fórum Nacional de Secretários de Esporte, que ocorre em Rio Branco, nos dias 10 e 11 de agosto, e reúne representantes de diversos estados, sobretudo da região Norte. O Acre é representado pelo chefe de Departamento de Esportes, Júnior Santiago, vice-presidente do fórum.

A pauta do encontro foi a aprovação do novo estatuto, que agora estará registrado em cartório, além de alterações no artigo 214, da Lei n° 1153 (Lei Pelé), que trata sobre o financiamento do esporte amador e escolar. O percentual da loteria que ia para essas modalidades, que era de meio por cento, agora passou para dois por cento.

Paralelo ao Fórum, o Acre sedia também a regional Norte do Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). Ao todo são mais de 200 atletas que disputam jogos em modalidades como vôlei de praia, beach tênis, basquete 3×3 e futsal. “O JUBs começou ontem com o congresso técnico e o credenciamento, e a bola rola a partir de hoje”, explicou Júnior Santiago.

“Satisfação em receber não somente o Fórum em nosso estado, mas, paralelamente, o JUBs Norte, que são dois momentos históricos acontecendo aqui, colocando o Acre no pilar nacional de atividades tão importantes”, disse.

Em relação ao aumento dos repasses das loterias, que agora será de dois por cento, Santiago destacou que será possível fomentar mais o desporto estudantil, fazendo com que se tenha mais engajamento de atletas. Citou que este ano os jogos escolares contaram com a participação de 20 municípios, mas no ano que vem a meta é chegar aos 22.

“Para se ter uma ideia, este ano estamos levando mais de 120 atletas para participar tanto dos jogos da juventude, em Aracaju, quanto dos jogos escolares, que este ano acontecerão novamente no Parque Olímpico, na cidade do Rio de Janeiro”, afirmou.