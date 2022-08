Acreano é vice-campeão de montaria na Festa do Peão de Barretos

O cruzeirense Israel Santos Silva, de 23 anos, foi vice-campeão da 18º Barretos International Rodeio, uma das atrações da 55ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, que aconteceu entre os dias 19 e 29 de agosto de 2022.

O Barretos International Rodeio é tradicionalmente um dos pontos altos do Rodeio de Barretos, onde se apresentam os melhores competidores do Brasil e do mundo.

Israel conquistou o título de vice-campeão na modalidade Bareback, em que o peão deve ficar por 8 segundos em cima de um cavalo fazendo movimentos com as pernas que permitem que ele se deite sobre o lombo do animal. Esse estilo de montaria é considerado um dos mais radicais, visto que, é uma prática de montaria sem cela e sem estribos. A única segurança do competidor é poder segurar em uma alça de couro que fica solta no equino.

“O Brasil, Estados Unidos, México, Canadá etc., se encontram aqui. Só os melhores são convidados e eu tive o privilégio de estar entre eles, tudo isso devido minha dedicação durante um ano. Deus me proporcionou este feito”, disse o peão.

Israel foi convidado para participar de um rodeio dos Estados Unidos, serão 90 dias de rodeio com peões de todos lugares do mundo.