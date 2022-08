Blog do Ton: o jogo baixo começou e o bloco das fake news já está nas ruas

Não foi somente o período de propaganda eleitoral que começou. As fake news já estão nas ruas a todo vapor. Nos mensageiros e até veículos de comunicação, é importante redobrar o cuidado e pesquisar em mais de uma fonte as notícias veiculadas.

As notícias, muito delicadas, passam pela inelegibilidade e vão até acusações pessoais. Com os aplicativos de mensagens instantâneas, as informações circulam muito rápido.

Mesmo com a justiça eleitoral fazendo seu trabalho, o maior fiscal é a população. Cuidado ao compartilhar informações. Cheque tudo antes. E repasse o alerta a amigos.

526

Foi o número de pedidos de candidatura no Acre recebidos pelo TRE. É muita gente e pouca vaga.

33

É o número de candidatos que usam o nome de Bolsonaro nas urnas. No Acre tem alguns. Tico Bolsonaro, que ficou de fora da disputa, Bebê Bolsonaro e por aí vai.

Lula

Com nome de Lula, apenas 9. Não há parentes disputando o cargo.

Sena Madureira

O ContilNet trouxe uma reportagem sobre as candidaturas em Sena Madureira. Ao todo, 7 disputam cadeira na Aleac e 2 na Câmara Federal. Não posso deixar de citar o nome de Wania Pinheiro para estadual. Para federal, a falta de Charlene Lima ainda é sentida.

Pode/não pode

Com a propaganda, muita gente fica com dúvida. Está liberado comícios, anúncios, carros de som, distribuição de material gráfico (santinho), adesivos, divulgação na internet. Não pode showmício, brindes, propagandas na rua.

Zen

Independente de qualquer discussão ideológica, um parlamentar que merece ter sua atuação destacada é Daniel Zen (PT-AC).

Manoel Maia

O prefeito de Capixaba, Manoel Maia (UB-AC) já definiu seus apoios: Antônio Pedro para estadual, Rueda para federal, Alan Rick para o Senado e Gladson para o Governo. Pelo menos foi assim que divulgou nas redes.

Apoios

Me corrijam se eu estiver errado: são poucos os que estão conseguindo apoios importantes como Márcia Bittar. A força de vontade de Márcia é algo admirável.

Com quem?

Perguntar não ofende: em caso de segundo turno entre Gladson e Jorge, com quem vão os demais candidatos?

Alto Acre

Pelo visto, a confusão dos apoios no Alto Acre está longe de terminar. Alguém ajuda.