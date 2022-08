Chico Mendes é eleito uma das personalidades com maior impacto na vida dos trabalhadores

Uma lista com 200 nomes inclui o acreano Chico Mendes entre as personalidades com maior impacto na vida dos trabalhadores. A iniciativa que ganhou tom de homeagem foi a forma encontrada pelas instituições sindicais de comemorar o bicentenário da Independência.

A lista foi uma indicação das centrais sindicais CUT, Força Sindical, UGT, CTB, Nova Central e CSB, que apresentaram uma seleção que, segundo o site da CUT, “tiveram impacto positivo na vida dos trabalhadores desde 1822”.

Além do seringueiro Chico Mendes, a lista traz nomes como os dos jogadores Pelé e Garrincha e a artista plástica Tomie Othaki.

“Organizada por ordem de nascimento, a seleção constituirá um panorama dos últimos 200 anos, desde as lutas pela Independência, pela República, pela abolição, passando pelo modernismo, pelo trabalhismo dos anos de 1930, pelas primeiras lutas sindicais e políticas, pela resistência à ditadura militar, pela redemocratização, construção das centrais sindicais, até os dias atuais”, diz o site da CUT.

“São nomes pesquisados, levantados e indicados por um amplo grupo de trabalho que se formou em torno das centrais. A ideia foi dar à seleção um caráter diversificado – contemplando diversos setores da sociedade, progressista – relacionando aqueles que de alguma forma são guiados por uma concepção progressista da sociedade, e popular – com nomes conhecidos e de grande projeção, ao lado daqueles que merecem projeção e revitalização da memória”, informa a central sindical.

Confira lista:

José Bonifácio de Andrada e Silva, Santos (SP) 13/06/1763 – Niterói (RJ) 06/04/1838. Político, estadista

Frei Caneca (Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo), Recife, 20/08/1779 — Recife, 13/01/1825. Religioso, político

Maria Quitéria de Jesus, Feira de Santana (BA), 1792 — Salvador, 21/08/1853. Militar

Anna Justina Ferreira Nery, Cachoeira (BA), 13/12/1814 — Rio de Janeiro, 20/05/1880. Enfermeira

Anita Garibaldi, Laguna (SC), 30/08/1821 –Itália, 04/08/1849. Militar, ativista

Maria Firmina dos Reis, São Luís, 11/03/1822 – Guimarães (MA), 11/11/1917. Escritora

Maria Tomásia Figueira Lima, Sobral (CE), 1826 – 1902. Ativista, abolicionista

Antônio Conselheiro (Antônio Vicente Mendes Maciel), Nova Vila de Campo Maior (CE), 13/03/1830 — Canudos (BA), 22/09/1897. Líder religioso

André Pinto Rebouças, Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira (BA), 13/01/1838 – Portugal, 9/05/1898. Engenheiro, abolicionista

Francisco José do Nascimento (Dragão do Mar), Canoa Quebrada (CE), 15/04/1839 – Fortaleza, 5/03/1914. Líder jangadeiro, abolicionista

Antônio Frederico de Castro Alves, Bahia, 14/03/1847 — Salvador (BA), 06/07/1871. Poeta, abolicionista

Chiquinha Gonzaga (Francisca Edviges Neves Gonzaga), Rio de Janeiro, 17/10/1847 — Rio de Janeiro, 28/02/1935. Musicista

Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, Recife, 19/08/1849 – EUA, 17/01/1910. Político, abolicionista

Luís Gama, Salvador, 21/06/1830 – São Paulo, 24/08/1882. Advogado, abolicionista

Machado de Assis (Joaquim Maria Machado de Assis), Rio de Janeiro, 21/06/1839 – Rio de Janeiro, 29/09/1908. Escritor

Adelina, A Charuteira (Josepha Tereza da Silva), 07/04/1859 (data da morte desconhecida). Escravizada, abolicionista

Marechal Rondon (Cândido Mariano da Silva Rondon), Santo Antônio de Leverger (MT) 05/05/1865 – Rio de Janeiro, 19/01/1958. Engenheiro militar, sertanista

Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha, Cantagalo (RJ), 20/01/1866 – Rio de Janeiro, 15/08/1909. Escritor, jornalista

Oswaldo Cruz, São Luiz do Paraitinga (SP), 05/08/1872 — Petrópolis (RJ), 11/02/1917. Médico sanitarista

Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, Oliveira (MG), 09/07/1878 – Rio de Janeiro, 08/11/1934. Biólogo sanitarista

João Cândido Felisberto (Almirante Negro), Encruzilhada do Sul (RS), 24/06/1880 – Rio de Janeiro, 06/12/1969. Militar da Marinha de Guerra do Brasil

Edgard Leuenroth, Mogi Mirim (SP), 31/10/1881 — São Paulo, 28/09/1968. Jornalista, anarquista

Lima Barreto (Afonso Henriques de Lima Barreto), Rio de Janeiro, 13/05/1881 — Rio de Janeiro, 01/11/1922. Escritor

Getúlio Dornelles Vargas, São Borja (RS), 19/04/1882 – Rio de Janeiro, 24/08/1954. Político

Tarsila do Amaral, Capivari (SP), 01/09/1886 — São Paulo, 17/01/1973. Pintora

Heitor Villa-Lobos, Rio de Janeiro, 05/03/1887 — Rio de Janeiro, 17/11/1959. Compositor, maestro

Cora Coralina (Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas), Cidade de Goiás, 20/08/1889 — Goiânia, 10/04/1985. Poetisa

Oswald de Andrade (José Oswald de Sousa de Andrade), São Paulo, 11/01/1890 — São Paulo, 22/10/1954. Poeta, escritor

Astrojildo Pereira Duarte Silva, Rio Bonito (RJ), 08/10/1890 — Rio de Janeiro, 20/11/1965. Escritor, jornalista, político

Minervino de Oliveira, Rio de Janeiro, 01/10/1891 (data da morte desconhecida). Político

Graciliano Ramos de Oliveira, Quebrangulo (AL), 27/10/1892 – Rio de Janeiro, 20/03/1953. Escritor

Mário de Andrade, São Paulo, 09/10/1893 — São Paulo, 25/02/1945. Escritor

Bertha Lutz, São Paulo, 02/08/1894 – Rio de Janeiro, 16/09/1976. Bióloga, ativista, feminista

Mãe Menininha do Gantois (Maria Escolástica da Conceição Nazaré), Salvador, Bahia, 10/02/1894 – 13/08/1986. Mãe-de-santo

Teixeira Lott (Henrique Batista Duffles Teixeira Lott), Barbacena (MG), 16/11/1894 — Rio de Janeiro, 19/05/1984. Militar

José Martinez, Espanha, 1896 – São Paulo, 09/07/1917. Sapateiro, sindicalista

Pixinguinha (Alfredo da Rocha Vianna Filho), Rio de Janeiro, 23/04/1897 — Rio de Janeiro, 17/02/1973. Músico

Di Cavalcanti (Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque Melo), Rio de Janeiro, 06/09/1897 — Rio de Janeiro, 26/10/1976. Pintor

Luís Carlos Prestes, Porto Alegre, 03/01/1898 – Rio de Janeiro, 07/03/1990. Militar, político

Gregório Bezerra, Panelas (PE), 13/03/1900 — São Paulo, 21/10/1983. Militar, político

Antonieta de Barros, Florianópolis, 11/07/1901 – Florianópolis, 28/03/1952. Jornalista, professora, política

Roberto Morena, Rio de Janeiro, 07/06/1902 – República Checa, 05/07/1978. Político

Carlos Drummond de Andrade, Itabira (MG), 31/10/1902 — Rio de Janeiro, 17/08/1987. Escritor, poeta

Candido Portinari, Brodowski (SP), 29/12/1903 — Rio de Janeiro, 06/02/1962. Artista plástico

Afonso Arinos de Melo Franco, Belo Horizonte, 27/11/1905 — Rio de Janeiro, 27/08/1990. Jurista, político

Caio Prado Júnior, São Paulo, 11/02/1907 — São Paulo, 23/11/1990. Historiador

Oscar Niemeyer, Rio de Janeiro, 15/12/1907 – Rio de Janeiro, 05/12/2012. Arquiteto

Cartola (Angenor de Oliveira), Rio de Janeiro, 11/10/1908 — Rio de Janeiro, 30/11/1980. Músico

Josué de Castro, Recife, 5/09/1908 — França, 24/09/1973. Médico, geógrafo

Dom Hélder Pessoa Câmara, Fortaleza, 07/02/1909 — Recife, 27/08/1999. Bispo católico

Chico Xavier (Francisco Cândido Xavier), Pedro Leopoldo (MG), 02/04/1910 – Uberaba (MG), 30/06/2002. Médium, filantropo

Noel Rosa, Rio de Janeiro, 11/12/1910 — Rio de Janeiro, 04/05/1937. Músico

Carlos Marighella, Salvador, 05/12/1911 — São Paulo, 04/11/1969. Político

Amácio Mazzaropi, São Paulo, 09/04/1912 — São Paulo, 13/06/1981. Cineasta, ator

João Amazonas, Belém (PA), 01/01/1912 – São Paulo, 27/05/2002. Político

Adoniran Barbosa (João Rubinato), Valinhos (SP) 06/08/1912 – São Paulo, 23/11/1982. Músico

Jorge Amado, Itabuna (BA), 10/08/1912 — Salvador, 06/08/2001. Escritor

Vinicius de Moraes, Rio de Janeiro, 19/10/1913 — Rio de Janeiro, 09/07/1980. Poeta

Tomie Ohtake, Japão, 21/11/1913 — São Paulo, 12/02/2015. Artista Plástica

Orlando Villas-Bôas, Santa Cruz do Rio Pardo (SP), 12/01/1914 – São Paulo, 12/12/2002. Sertanista, indigenista

Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres, Salvador, 26/05/1914 — Salvador, 13/03/1992. Freira, benfeitora

Carolina Maria de Jesus, Sacramento (MG), 14/03/1914 — São Paulo, 13/02/1977. Escritora

Abdias do Nascimento, Franca (SP), 14/03/1914 — Rio de Janeiro, 23/05/2011. Político, professor

Francisco Julião Arruda de Paula, Bom Jardim (PE), 16/02/1915 — México, 10/07/1999. Político

Nestor Vera, Ribeirão Preto (SP), 19/05/1915 – Belo Horizonte, 04/1975. Trabalhador rural, sindicalista

João Batista Vilanova Artigas, Curitiba, 23/06/1915 — São Paulo, 12/01/1985. Arquiteto

Franco Montoro, São Paulo, 14/07/1916 — São Paulo, 16/07/1999. Político

Ulysses Guimarães, Itirapina (SP), 06/10/1916 — Angra dos Reis (RJ), 12/10/1992. Político

Miguel Arraes, Araripe (Ceará), 15/12/1916 — Recife, 13/08/2005. Político

Salvador Romano Losacco, São Paulo, 16/01/1917 – São Paulo, 1993. Bancário, sindicalista

Teotônio Brandão Vilela, Viçosa (AL), 28/05/1917 – Maceió, 27/11/1983. Político

João Saldanha, Alegrete (RS), 03/07/1917 – Itália, 12/07/1990. Jornalista, futebolista

Armênio Guedes, Mucugê (Bahia), 30/05/1918 — São Paulo, 12/03/2015. Jornalista

Antônio Candido de Mello e Souza, Rio de Janeiro, 24/07/1918 – São Paulo, 12/05/2017. Crítico literário

Osvaldo Pacheco, Malhada dos Bois (SE), 04/08/1918 — 09/1993. Político

João Goulart, São Borja (RS), 01/03/1919 — Argentina, 06/12/1976. Político

Benedito Cerqueira, Minas Gerais, 31/03/1919 – Rio de Janeiro, 29/03/1982. Metalúrgico, sindicalista

Anselmo Duarte Bento, Salto (SP), 21/04/1920 — São Paulo, 07/11/2009. Cineasta

Florestan Fernandes, São Paulo, 22/07/1920 – São Paulo, 10/08/1995. Sociólogo

Clodesmidt Riani, Rio Casca (MG), 15/10/1920. Urbanitário, sindicalista

Zuzu Angel (Zuleika de Souza Netto), Curvelo (MG), 05/06/1921 — Rio de Janeiro, 14/04/1976. Estilista

Dom Paulo Evaristo Arns, Forquilhinha (SC), 14/09/1921 — São Paulo, 14/12/2016. Cardeal

Paulo Freire, Recife, 19/09/1921 – São Paulo, 02/05/1997. Educador, filósofo

Zé Keti (José Flores de Jesus), Rio de Janeiro, 16/09/1921 — Rio de Janeiro, 14/11/1999. Músico

Leonel Brizola, Carazinho (RS), 22/01/1922 – Rio de Janeiro, 21/06/2004. Político

Dias Gomes, Salvador, 19/101922 — São Paulo, 18/05/1999. Romancista

Darcy Ribeiro, Montes Claros (MG), 26/10/1922 — Brasília, 17/02/1997. Antropólogo

Zuleika Alambert, Santos (SP), 23/12/1922 – Rio de Janeiro, 27/12/2012. Jornalista, política

Dom Tomás Balduíno, Posse (GO), 31/12/1922 — Goiânia, 02/05/2014. Bispo-emérito de Goiás

Luiz Tenório de Lima (Tenorinho), Palmares (PE) 23/01/1923 – São Paulo, 23/01/2010. Trabalhador da indústria dos laticínios, sindicalista

Raphael Martinelli, São Paulo, 16/10/1924 – São Paulo, 16/02/2020. Ferroviário, sindicalista

Aziz Nacib Ab’Saber, São Luís do Paraitinga (SP), 24/10/1924 — Cotia (SP), 16/03/2012. Geógrafo

Lindolfo Silva, Barra do Piraí (RJ), 25/11/1924 – data da morte desconhecida. Trabalhador rural, sindicalista

Inezita Barroso, São Paulo, 04/03/1925 — São Paulo, 08 de/03/2015. Cantora, folclorista

Demistóclides Batista (Batistinha), Cachoeiro do Itapemirim (ES), 18/10/1925 – Rio de Janeiro, 05/07/1993. Ferroviário, sindicalista

Guarino Fernandes dos Santos, Maria da Fé (MG), 26/07/1925 – Sorocaba (SP), 11/09/1987. Ferroviário, sindicalista

Milton Santos, Brotas de Macaúbas (BA), 03/05/1926 – São Paulo, 24/06/2001. Geógrafo

Joaquim dos Santos Andrade (Joaquinzão), São Paulo, 16/10/1926 – São Paulo, 05/02/1997. Metalúrgico, sindicalista

Maria Sallas Dib, Presidente Prudente (SP) 1927 – São Paulo, 24/12/2018. Tecelã, sindicalista

Manoel Fiel Filho, Quebrangulo (AL), 07/01/1927 — São Paulo, 17/01/1976. Metalúrgico

Ariano Suassuna, João Pessoa, 16/06/1927 — Recife, 23/07/2014. Escritor, teatrólogo

Afonso Delellis, Silvânia (SP), 1927 – Data da morte desconhecida. Metalúrgico e sindicalista

Pedro Casaldáliga, Espanha, 16/02/1928 — Batatais (SP), 08/08/2020. Bispo católico atuante na Prelazia de São Félix do Araguaia

José Albertino Rodrigues, 1928 – São Paulo, 10/10/1992. Sociólogo

José Calixto Ramos, Ipojuca (PE), 14/10/1928 – Recife, 03/02/2021. Metalúrgico, sindicalista

Therezinha de Godoy Zerbini, São Paulo, 16/04/1928 – São Paulo, 14/03/2015. Assistente social

Almino Afonso, Humaitá (Amazonas), 11/04/1929. Político

Audálio Dantas, Tanque d’Arca (Alagoas), 08/07/1929 — São Paulo, 30/05/2018. Jornalista

Hércules Correia, Cachoeiro de Itapemirim (ES), 16/12/1929 – Rio de Janeiro, 16/10/2008. Tecelão, político

Rubens Paiva, Santos, Rio de Janeiro, 26/12/1929 — Rio de Janeiro, 21 ou 22/01/1971. Engenheiro civil, político

Sérgio Macaco (Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho), Rio de Janeiro, 17/07/1930 — Rio de Janeiro, 05/02/1994. Militar

Eunice Longo, Lins (SP), 20/05/1930. Tecelão, sindicalista

Rubens Romano, São Paulo, 28/09/1930 – Bragança Paulista (SP), 21/04/2022. Comerciário, sindicalista

Ênio Seabra, Belo Horizonte, 1931. Metalúrgico, sindicalista

Dorothy Mae Stang, Irmã Dorothy, EUA, 7/06/1931 – Anapu (Pará) 12/02/2005. Religiosa, missionária, ambientalista

Fernando Henrique Cardoso, Rio de Janeiro, 18/06/1931. Sociólogo, político

Raoni Metuktire, Kapot (MT), 1932. Líder indígena

João Paulo Pires de Vasconcelos, Belo Horizonte, 08/03/1932. Político, sindicalista

Paul Israel Singer, Áustria, 24/03/1932 – São Paulo, 16/04/2018. Economista

Eduardo de Oliveira Coutinho, São Paulo, 11/05/1933 — Rio de Janeiro, 02/02/2014. Cineasta

Margarida Maria Alves, Alagoa Grande (Paraíba), 05/08/1933 — Alagoa Grande, 12/08/1983. Trabalhadora rural e sindicalista

Garrincha (Manoel Francisco dos Santos), Magé (RJ) 28/10/1933 — Rio de Janeiro, 20/01/1983. Futebolista

Lenina Pomeranz, São Paulo, 26/02/1933. Professora e economista

Ulisses Riedel de Resende, São Vicente (SP), 19/10/1933. Advogado, político, fundador do Diap

Gianfrancesco Guarnieri, Itália, 06/08/1934 — São Paulo, 22/07/2006. Ator, diretor

Chico de Oliveira (Francisco Maria Cavalcanti de Oliveira), Recife, 07/11/1933 – São Paulo, 10/072019. Sociólogo

Dom Cláudio Hummes, Montenegro (RS), 08/08/1934 – São Paulo, 04/07/2022. Bispo de São Paulo

Zilda Arns, Forquilhinha (SC), 25/08/1934 — Haiti, 12/01/2010. Médica

Tião Carreiro (José Dias Nunes), Monte Azul (MG), 13/12/1934 — São Paulo, 15/10/1993. Músico

Geraldo Vandré, João Pessoa, 12/09/1935. Músico

Plínio Marcos de Barros, Santos (SP), 29/09/1935 — São Paulo, 19/11/1999. Teatrólogo

Herbert José de Sousa, Betinho, Bocaiúva (MG), 03/11/1935 — Rio de Janeiro, 09/08/1997. Sociólogo e ativista social

Luiz Sérgio Person, São Paulo, 12/02/1936 — São Paulo, 07/01/1976. Cineasta

Newton Candido, Tibiriçá (SP), 23/09/1936 – São Paulo, 09/02/2002. Metalúrgico, sindicalista

Oduvaldo Vianna Filho, São Paulo, 04/06/1936 — Rio de Janeiro, 16/071974. Dramaturgo

Elza Soares, Rio de Janeiro, 23/06/1930 – Rio de Janeiro, 20/01/2022. Cantora

Vladimir Herzog, Croácia, 27/06/1937 — São Paulo, 25/10/1975. Jornalista

Carlos Lamarca, Rio de Janeiro, 23/10/1937 — Ibipetum (BA) 17/09/1971. Militar e ativista

Leon Hirszman, Rio de Janeiro, 22/11/1937 — Rio de Janeiro, 15/09/1987. Cineasta

Olavo Hanssen, São Paulo, 14/12/1937 – São Paulo, 09/05/1970. Operário da indústria química, sindicalista

Osvaldão (Osvaldo Orlando da Costa), Passa-Quatro (MG), 27/04/1938 — Araguaia, 4/02/1974. Político

Walter Barelli, São Paulo, 25/07/1938 – São Paulo, 18/07/2019. Economista

Aldo Arantes, Anápolis (GO), 20/12/1938. Advogado, político

Glauber Rocha, Vitória da Conquista (BA), 14/03/1939 — Rio de Janeiro, 22/08/1981. Cineasta

Aurélio Peres, Bilac (SP), 31/07/1939. Metalúrgico, sindicalista

Pelé, Edson Arantes do Nascimento, Três Corações (MG), 23/10/1940. Futebolista

Alberto Marcelo Gato, Sertãozinho (SP), 16/01/1941 – São Paulo, 26/11/2012. Metalúrgico, sindicalista

Hugo Roberto Martinez Perez, Cambará (Paraná), 22/02/1941. Eletricitário, sindicalista

Antônio Sérgio da Silva Arouca, Ribeirão Preto, 20/08/1941 — Rio de Janeiro, 2/08/2003. Médico sanitarista

Nara Leão, Vitória, 19/01/1942 — Rio de Janeiro, 07/06/1989. Cantora, compositora, instrumentista

Santo Dias da Silva, Terra Roxa (SP) 22/02/1942 – São Paulo, 28/10/1979. Metalúrgico, sindicalista

José Luiz del Roio, Bragança Paulista (SP), 12/03/1942. Jornalista, ativista

Gilberto Gil, Salvador, 26/06/1942. Músico

Caetano Veloso, Santo Amaro (BA), 7/08/1942. Músico

Paulinho da Viola (Paulo César Batista de Faria), Rio de Janeiro, 12/11/1942. Músico

João Guilherme Vargas Netto, Tombos (MG), 25/12/1942. Jornalista

Gilse Cosenza, Paraguaçu (MG), 1943 – 2017. Assistente social

Loreta Kiefer Valadares, Porto Alegre (RS), 1943, São Paulo, 2004. Feminista

Antônio Drauzio Varella, São Paulo, 03/05/1943. Médico

Mário Juruna, Barra do Garças (MT), 03/09/1943 — Brasília, 17/07/2002. Líder indígena, político

Henfil (Henrique de Souza Filho), Ribeirão das Neves (MG), 05/02/1944 — Rio de Janeiro, 04/01/1988. Cartunista

Sebastião Salgado, Aimorés (MG) 08/02/1944. Fotógrafo

Margarida Maria Silveira Barreto, Salvador, 1944 – São Paulo, 03/03/2022. Médica

Chico Buarque (Francisco Buarque de Hollanda), Rio de Janeiro, 19/06/1944. Músico

Lúcio Antônio Bellentani, Birigui (SP) 30/11/1944 – SP 19/06/2019. Metalúrgico, sindicalista

Chico Mendes (Francisco Alves Mendes Filho), Xapuri (Acre), 15/12/1944 – Xapuri (Acre), 22/12/1988. Seringueiro, sindicalista

Maria da Penha Maia Fernandes, Fortaleza, 01/02/1945. Farmacêutica, líder de movimentos contra a violência doméstica

Elis Regina Carvalho Costa, Porto Alegre, 17/03/1945 — São Paulo, 19/01/1982. Cantora

Luiz Inácio Lula da Silva, Garanhuns (PE), 27/10/1945. Político

Elifas Vicente Andreato, Rolândia (Paraná), 22/01/1946 – São Paulo, 29/03/2022. Desenhista gráfico

José Ibrahim, São Paulo, 03/09/1946 – São Paulo, 02/05/2013. Metalúrgico, sindicalista

Zequinha Barreto (Jose Campos Barreto), Brotas de Macaúbas (BA), 02/10/1946 — Ibipetum (BA) 17/09/1971. Metalúrgico, sindicalista

Fernando Gomes de Morais, Mariana (MG), 1946. Jornalista, escritor

Antônio Carlos Belchior, Sobral (Ceará), 26/10/1946 — Santa Cruz do Sul (RS), 30/04/2017. Músico

Eustáquio Vital Nolasco, Belo Horizonte, 16/12/1946 – São Paulo, 19/01/2022. Metalúrgico, sindicalista

Clara Levin Ant, Bolívia, 07/02/1948. Arquiteta, sindicalista

Júlio Renato Lancellotti, São Paulo, 27/12/1948. Presbítero, benfeitor

Tizuka Yamasaki, Porto Alegre, 12/05/1949. Cineasta

Gilson Luiz Correia de Menezes, Miguel Calmon (BA), 16/07/1949 — São Bento do Sul (SC), 23/02/2020. Metalúrgicos, sindicalista

Itamar Assumpção, Tietê (SP), 13/09/1949 — São Paulo, 12/06/2003. Músico

Edson Luís de Lima Souto, Belém, 24/02/1950 — Rio de Janeiro, 28/03/1968. Estudante

Luiz Gushiken, Osvaldo Cruz (SP), 08/5/1950 — São Paulo, 13/09/2013. Bancário, sindicalista

Alexandre Vannucchi Leme, Sorocaba (SP), 05/10/1950 — São Paulo, 17/03/1973. Estudante

João Antônio Felício, Itapuí (SP), 06/11/1950 – 19/03/2020. Professor, sindicalista

Nair Maria de Jesus Goulart, Dores do Indaiá (MG), 23/02/1951 – Salvador, 07/09/2016. Metalúrgica, sindicalista

Laerte Coutinho, São Paulo, 10/06/1951. Cartunista

João Pedro Stédile, Lagoa Vermelha (RS), 25/12/1953. Ativista

Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, Belém, 19/02/1954 – São Paulo, 04/12/2011. Futebolista

Kjeld Jakobsen, Dinamarca, 1955 – São Paulo, 05/12/2020. Eletricitário, sindicalista

Angeli (Arnaldo Angeli Filho), São Paulo, 31/08/1956. Chargista

Wagner Gomes, Araçatuba (SP), 31/08/1957 – 10/08/2021. Metroviário, sindicalista

Cazuza (Agenor de Miranda Araújo Neto), Rio de Janeiro, 04/04/1958 — Rio de Janeiro, 07/07/1990. Músico

José Vicente, Marília (SP),11/11/1959. Professor, empresário

Herbert Vianna, João Pessoa, 04/05/1961. Músico

Dom Phillips (Dominic Mark Phillips), Inglaterra, 23/07/1964 – Atalaia do Norte, 05/06/2022. Jornalista

Chico Science (Francisco de Assis França), Olinda (PE) 13/03/1966 – Recife, 02/02/1997. Músico

Mano Brown (Pedro Paulo Soares Pereira), São Paulo, 22/04/1970. Rapper

Marielle Franco (Marielle Francisco da Silva), Rio de Janeiro, 27/07/1979 – Rio de Janeiro, 14/03/2018. Socióloga, política

Bruno da Cunha Araújo Pereira, Recife, 15/08/1980 – Atalaia do Norte, 05/06/2022. Indigenista

Marta Vieira da Silva, Dois Riachos (AL), 19/02/1986. Futebolista