ContilNet Notícias e Sans Filmes foram sucesso na ExpoAcre 2022

A ExpoAcre 2022 foi um dos eventos mais aguardados durante um tempo. Tempo este de pandemia, no qual foram dois anos e meio sem a feira mais esperada do estado do Acre. Um lugar que vai além do agronegócio. Empreendedorismo, cultura, economia e muito entretenimento.

Todos os anos, o ContilNet Notícias busca criatividade e inovação no formato de levar a exposição para os seus leitores e internautas. Após dois anos de pandemia, isolamento social e pessoas mergulhadas cada vez mais no mundo da internet, o ContilNet mais uma vez inovou na maneira de levar a ExpoAcre para quem estava do outro lado da tela. Isso não foi só no site, mas em todos os meios de comunicação que possui.

O intuito era levar não só a feira de uma forma comum para o público, mas transmitir tudo que estava acontecendo, o ao vivo e agora, com rostos diferentes, pessoas das mais diversas personalidades e comprometidas com as nove noites de feira.

Foi então que o ContilNet Notícias pensou em encontrar uma equipe parceira, de qualidade e que pudesse agregar e ajudar a levar o ao vivo para o público de casa. É aí que entra a produtora San Francisco Filmes como parceira neste desafio cheio de aventura.

ContilNet Notícias e Sans Filmes, juntos, para inovar na feira mais aguardada do ano, apresentando conteúdos de qualidade, com equipamentos de ponta, contando com pessoas comprometidas e levando transmissões ao vivo durante as nove noites da ExpoAcre 2022.

Mesmo com tudo organizado, pautado e pronto para ir para a prática, ainda assim era algo novo e não era cem por cento de certeza que tudo daria certo, afinal, criar e inovar requer tempo, teste e prática, mas todas essas opções seriam aplicadas no ‘agora’.

As nove noites transmitidas durante a exposição

Chega então a primeira noite de feira. Estande cheio, organizado, mesa completa, equipes prontas, cada um direcionado ao que deveria fazer e aguardando começar a prática de um planejamento feito detalhadamente durante meses. Ali aconteceu o teste, a primeira noite de transmissão ao vivo foi o teste, porém, ainda assim, foi um sucesso e somente a equipe sabia que era um teste. Pronto, todos sabiam o que precisava ser alterado, tirado, adicionado e melhorado. Porém, todas as noites foram testes que valeram a pena.

Todos foram testados, a equipe, os equipamentos, a altura do som, a entonação da voz, o papel de cada um, alguns permaneceram, outros eram trocados a cada noite, mas no final, todos receberam o selo de qualificados, ou no linguajar ‘acreanês’, o couro da pele engrossou mais um pouco.

Pelo estande do ContilNet e principalmente pela mesa de bate-papo, onde aconteciam os podcasts, passaram das mais diversas figuras. Governador do Estado, senadores, deputados, pré-candidatos, influenciadores digitais, professores, mestres, pesquisadores, empresários e dezenas de outras figuras importantes para a nossa sociedade. O objetivo foi justamente abraçar todas as classes, públicos e gostos, mostrar que é possível conversar com as mais diferentes pessoas mantendo o foco, respeito e agregando conhecimento e novidade.

Além do podcast, que foi um sucesso durante as noites da feira, onde assuntos dos mais incomuns até os mais centrados, foram digeridos na mesa, outra novidade foi os giros pela feira com repórteres e influenciadoras digitais do estado, mostrando cada detalhe da exposição, conversando com o público, apresentando espaços desde o agronegócio até o entretenimento.

Para o editor-chefe do ContilNet Notícias, Everton Damasceno, a parceria com a Sans Filmes foi um “casamento” que deu certo. “A cobertura da ExpoAcre pelo ContilNet este ano foi um verdadeiro sucesso em todos os aspectos, desde a área jornalística, envolvendo política e questões mais voltadas à feira, até mesmo o entretenimento, que também foi um grande eixo abordado durante esses dias de exposição. Nos sentimos muito satisfeitos e gratos por tudo que foi conquistado. Queremos agradecer a parceria com a Sans Filmes, que deve se estender por muitos anos, esse “casamento” que deu super certo, e queremos agradecer aos digitais influencers que estiveram disponíveis durante todo o evento para nos ajudar nesta cobertura, além dos nossos parceiros e colaboradores. O que nós vivenciamos nessa ExpoAcre 2022 foi um verdadeiro laboratório, porque nós aprendemos e conquistamos muita coisa”, comenta.

Foram noites intensas, porém muito gratificantes, inclusive os resultados. Foram quase 40 horas de gravação, mais de 160 mil contas alcançadas, mais de 7 milhões de visualizações no site e uma cobertura completa e de qualidade para os acreanos da maior feira de exposições do estado.

“Essa ação realizada entre a San Francisco Filmes e a Contilnet Notícias só foi possível graças à confiança entre os realizadores, o apoio dos nossos patrocinadores e a soma dos nossos times técnicos. Tanto a equipe de jornalismo da ContilNet, que foi responsável por fazer toda a parte dinâmica de interação, de contato com as pessoas e de entrevistas, quanto a parte técnica audiovisual da San Francisco que trouxe as tecnologias mais atuais como transmissão de drone ao vivo, transmissão de podcast em alta qualidade e com som de qualidade. Tivemos aí a somatória de habilidade para conseguir transmitir as nove noites e também um grande esforço da equipe, que era uma equipe reduzida, mas que não deixou a desejar as grandes transmissões feitas pelas emissoras de outros estados, que também fazem cobertura desse tipo de evento. Essa parceria deu certo, já temos planos para o futuro e muitas novidades ainda a testar, porque esse foi um laboratório, tivemos sucesso graças a Deus”, diz o proprietário da produtora Sans Filmes, Douglas Barros.

Barros ainda completa, dizendo que todas as iniciativas de ambas as equipes prosperaram durante o período de exposição e conseguiram realizar até as tentativas mais audaciosas e os planos mais difíceis de fazer. Além disso, também voaram em FPV no meio dos shows, fizeram o ao vivo que parecia impossível durante quatro horas, todos os dias. “Após esse laboratório que foi a Expoacre e que já foi um sucesso desde o início, decidimos que estamos prontos para os próximos desafios”, finaliza Douglas.

A ExpoAcre 2022 foi um evento que prometeu ficar para a história, e de fato, ficou. Marcou pessoas, deu lugar a diferentes maneiras de entretenimento, fomentou a economia do estado como há muito tempo não era vista antes e trouxe ferramentas para a comunicação. Que venha a ExpoAcre 2023.

Toda a cobertura das nove noites de ExpoAcre está salva no canal do YouTube, acesse aqui e assista quantas vezes quiser.