Energisa abre chamada pública para seleção de projetos para economia de energia em nove estados

A Energisa abriu a chamada pública para seleção de projetos para o Programa de Eficiência Energética (PEE). A iniciativa está alinhada com o compromisso de Desenvolvimento Sustentável do Grupo de promover o consumo consciente de energia. A oportunidade está aberta para cliente das distribuidoras do grupo nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Paraná, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Acre e Rondônia.

Estão disponíveis R$ 31 milhões que poderão ser direcionados a infraestruturas de iluminação pública, organizações sociais, empresas e órgãos do poder público. Deste total, quase R$ 3 milhões serão destinados para projetos em Rondônia. Todas as regras serão apresentadas em uma live que será realizada na quarta-feira, dia 10 de agosto, por meio do link https://bityli.com/HUzEsv , às 10h30 (horário de Brasília).

O Programa é realizado pela Energisa e segue as diretrizes definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Para se inscrever, confira o edital no endereço:http://www. grupoenergisa.com.br/Paginas/ inovacao-e-sustentabilidade/ sustentabilidade/eficiencia- energetica/chamadas-publicas- projetos-eficiencia- energetica.aspx. A seleção dos projetos aprovados será anunciada em 12 de dezembro.

A diretora de Gestão e Sustentabilidade da Energisa, Tatiana Feliciano, explica que o mais importante para os proponentes se qualificarem é mostrar que seus projetos vão propiciar maior eficiência energética, seja por soluções tradicionais ou outras mais inovadoras. “O PEE é um programa público importante, operado pelas distribuidoras de energia elétrica e que, na Energisa, está alinhado aos nossos compromissos pela sustentabilidade. Queremos ajudar o Brasil e nossos clientes na transição energética, aplicando soluções que contribuam também com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, destaca Feliciano.

Sobre a Energisa

Com 117 anos de história, a Energisa é o maior grupo privado com capital nacional do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços voltado para protagonizar a transformação energética, conectando pessoas e empresas à melhor solução de energia e construindo um mundo mais sustentável.

Nosso portfólio abrange 11 distribuidoras, 11 concessões de transmissão, geração de grande porte renovável, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, com geração distribuída por fonte renovável, comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado, além de uma central de serviços compartilhados, uma empresa de contact center e a fintech Voltz, a primeira do nosso setor no mercado de contas digitais.

Transformamos energia em conforto e desenvolvimento para mais de 20 milhões de pessoas em 862 municípios de todas as regiões do país e geramos mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos.