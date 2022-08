Equipe recolhe alimentos durante show nacional do sertanejo Jeferson Moraes

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM), e a Associação da Indústria e Comércio do Acre (Acisa) estiveram na arena de show Amilton Brito, no Parque de Exposições Wildy Viana, neste sábado, 6, penúltima noite da feira.

A secretaria disponibilizou uma equipe composta por 11 servidores, que, desde as primeiras horas da noite, receberam alimentos não perecíveis levados pelo público que buscava assistir ao show nacional do sertanejo Jeferson Moraes.

No momento da apresentação musical, os servidores da SEASDHM trabalhavam no acolhimento e recebimento dos donativos que deverão ser doados às famílias carentes do estado.