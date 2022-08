Estrutura da ponte do 2º Distrito de Sena começa a ser implantada ainda esse mês

O Governo do Estado, por intermédio do Deracre, projeta iniciar até o final deste mês a implantação da estrutura da ponte sobre o rio Iaco – a tão famosa ponte do Segundo Distrito. Vencedora da licitação, a construtora Cidade já se instalou no município e está com o seu canteiro de obras no Bairro da Pista.

No presente momento, os trabalhos se concentram na fabricação das estacas em concreto, uma estrutura grande e consistente que marcará o início da construção da ponte.

De acordo com informações, um equipamento será trazido de fora do Estado até o final de agosto para a implantação das estacas no rio Iaco. A obra está orçada em 36 milhões de reais e foi determinada pelo governador Gladson Cameli.

O Segundo Distrito de Sena Madureira tem mais de 100 anos de existência, compreendendo os bairros Niterói, São Francisco e Quintal Florestal. Os moradores do ramal do Lauriano também acessam o centro da cidade pelo Segundo Distrito. No momento, a travessia de um lado para o outro ocorre através de embarcações ou pela estrada Mário Lobão. “A construção dessa ponte representará o fim do isolamento para a nossa comunidade. Várias vezes, tive que quebrar cadeados das embarcações para atravessar alguém doente até o hospital. O sofrimento é grande, mas se Deus quiser essa realidade vai mudar. Nossos agradecimentos a Deus e ao governador Gladson Cameli por esse olhar diferenciado com o nosso povo”, comentou o pastor Toim Apolinário.

A construção da ponte também está gerando emprego para moradores de Sena Madureira.