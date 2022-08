Mulher morre afogada após barco virar durante passeio com a família

O homem disse à polícia que o barco teria virado por causa do movimento a bordo. Ele relatou que conseguiu tirar a companheira e a criança do rio, mas a mulher já estava sem vida.

A delegada de Brasilândia Izabela Borin Favoreto e peritos do município vizinho de Bataguassu foram até o local do incidente. O homem de 38 anos foi submetido ao teste do bafômetro por uma equipe da Polícia Militar. O resultado foi negativo.