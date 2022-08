PDT do Acre faz convenção e decide número de candidatos por sorteio

Convenção

A convenção do Partido Democrático Trabalhista, PDT, ocorreu ontem em Rio Branco e definiu os nomes da sigla que vão concorrer a uma vaga na Aleac e na Câmara Federal. “Em breve, estaremos divulgando para todos os pedetistas as nossas nominatas e nossos respectivos candidatos”, diz a publicação da página oficial do partido no Instagram.

Michelle

A vereadora de Rio Branco, Michelle Melo, que vinha colocando seu nome como pré-candidata a deputada estadual, apesar da vontade do partido de que ela disputasse uma vaga de deputada federal, deve vir mesmo para a disputa de uma cadeira na Aleac. Pelo menos esse foi o encaminhamento na convenção de ontem.

Mais forte

A chapa do PDT para estadual, aliás, tem tudo para ser a mais forte desse pleito. Só de mandato, o partido tem quatro nomes que vem para a reeleição: Tchê, Marcus Cavalcante, Chico Viga e Pedro Longo. Além de nomes de peso como os dos vereadores pedetistas de Rio Branco, Michelle Melo, Joaquim Florêncio e Fábio Araújo.

Novidades

Mas nem só de ‘medalhões’ a chapa para estadual foi montada, há nomes novos que podem surpreender e abocanhar uma vaga na Aleac, a exemplo da advogada e ativista da causa animal, Vanessa Facundes, e de Tom Sérgio, irmão do deputado federal Jesus Sérgio.

Sorteio

Uma curiosidade da convenção é que o número dos candidatos foi decidido por sorteio, e não pela escolha dos candidatos, com geralmente tem sido feito em outros partidos.

Motivo

O motivo para o sorteio, é que a pré-candidata Vanessa Facundes não aceitou ver o número que ela havia escolhido ir para outro candidato. “Me ligaram falando que quem ia ficar com meu número era o Pedro Longo. Mas para ter o direito ao uso de um número há dois critérios na resolução do PDT, o primeiro é você já ter usado o número antes e o segundo é você ter mandato tendo sido eleito pelo partido. E ele não cumpria nenhum deles”, disse à coluna.

Força

Por conta desse questionamento da pré-candidata, o partido resolveu distribuir os números via sorteio. “Hoje eu pude ver o tamanho da nossa força, da mulher bem instruida e que não abaixa a cabeça pra homem nenhum”, contou.

Agir

Depois do pré-candidato ao Governo, Sérgio Petecão (PSD), registrar seu Plano de Governo, o próximo pleiteante ao Governo a registrar o documento é David Hall, do Agir. “Amanhã o AGIR36 protocola o Plano de Governo”, disse o pré-candidato.

Chapas comunistas

O PCdoB, um dos partidos envolvidos na Federação Brasil da Esperança, junto com PT e PV, já tem seus nomes definidos para concorrer as vagas de deputados estaduais e federais. Para estadual, os indicados do partido são Edvaldo Magalhães, Edy Bastos, Wal Santos e Letícia, e para federal Perpétua Almeida e Zé da Rosa.

Janones

O deputado federal André Janones (Avante), pré-candidato à Presidência, anunciou hoje que vai retirar sua pré-candidatura para apoiar o ex-presidente Lula (PT). O anúncio foi feito através de transmissão no Facebook, ao lado do petista.

Piso

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou hoje o piso salarial da enfermagem, que estabelece a remuneração mínima de R$ 4.750 para a classe. Porém, o texto foi sancionado com veto, no artigo que determinava a atualização do piso com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Uma vitória para esses profissionais tão valorosos.