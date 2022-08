Polícia prende mulher que ajudou marido a assaltar caminhonete de luxo no AC

Uma mulher de 35 anos, identificada pelas iniciais M. J. L. A, está presa em Rio Branco (AC), na Delegacia Especializada de Combate a Crime de Roubos e Extorsões (DCORE) por envolvimento no roubo de uma pick-up de luxo.

Sua prisão correu em função de mandado de Prisão Preventiva pela autoria intelectual de roubo de caminhonete.

De acordo com a Polícia Civil, ela agiu em conjunto com o marido, identificado pelas iniciais K. R. P, de 33 anos, que já está na Unidade prisional Dr. Francisco D’ Oliveira Conde.

Os dois roubaram uma Toyota Hilux e um aparelho de celular Samsung A70, no dia 19 de dezembro de 2019, no bairro Bosque, mas só agroa o acso foi desvendado.

A Polícia recuperou a caminhonete no mesmo dia do crime. A mulher autora foi conduzida a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) e deve ser conduzida ainda hoje para a Unidade Prisional Feminina do presídio Oliveira Conde, onde ficará à disposição da Justiça.