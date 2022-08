Robô do Sebrae é destaque na Expoacre 2022; confira fotos e vídeos

Ele tem apenas seis anos de existência, mas é gigante na popularidade e no tamanho. Com 3,10 metros e 120 quilos, o Robô do Sebrae chama a atenção de quem chega na Expoacre.

Ele é uma das principais atrações do galpão do Sebrae, mas ele também caminha nas ruas e dança com os visitantes da feira.

O projeto foi colocado no papel em 2016, mas a primeira aparição foi na Expoacre, em 2019.

O serviço operacional é parte fundamental do processo e o operador Marco Magalhães é quem dá vida ao boneco gigante, que é responsável por animar muita gente, principalmente das crianças.

Além da Expoacre, o robô participa de feiras e congressos, para chamar atenção das pessoas e divulgar os espaço.

Confira imagens: