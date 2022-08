Sucesso na Expoacre 2022: plataforma de vídeos 360° está presente em vários pontos da feira

A nova sensação das redes sociais são os vídeos produzidos em 360°. Para produção de um desses vídeos, basta a pessoa subir em uma plataforma e apertar o play para iniciar a gravação. A câmera ou celular fica fixo em um suporte luminoso que gira 360° ao redor da pessoa.

Na Expoacre 2022, diversos estandes e empresários trouxeram a novidade para os visitantes. No galpão do Sebrae, para visitar a atração e gravar o vídeo, é necessário que a pessoa faça o cadastro na entrada do galpão e faça um check-in na cabine. Após gravar o vídeo, a produção pode ser salva através de um QR CODE, também pode ser enviada por e-mail ou WhatsApp.

Segundo Alexandre Nobre, um dos responsáveis pela plataforma, a atração é visitada, aproximadamente, por 150 pessoas por noite, sem contar com as crianças que não realizam cadastro.

Já no estande da Sem Fronteiras, o vídeo também pode ser gravado de forma gratuita e o download deve ser feito por um link disponível na bio do Instagram da empresa.

Em outro ponto da feira, a Eternize Cabines está presente com um formato diferente de vídeo: uma cabine luminosa. Segundo o dono da empresa, Jangles Rodrigues, a Eternize tem diversos tipos de cabine, mas a que está disponível atualmente na Expoacre, grava um vídeo de 8 segundos, mas com resultado final de 15 segundos por R$15,00 e aceita todos os tipos de pagamento.

Já a Smile Cabines, disponível em outro ponto, possui dois tipos de cabines diferentes: a plataforma de vídeo 360°, em que pode subir até quatro pessoas para gravar o vídeo de 13 segundos por R$20,00 e também a cabine de fotos instantânea, que imprime a foto automaticamente por R$10,00.

Em outro formato de interação de fotos, o estande da Energisa traz um painel com diversos filtros divertidos, que de forma gratuita, as pessoas podem brincar com os filtros e tirar fotos simulando um espelho.

Para os visitantes da feira, há diversas opções de cabines e plataformas para diversão de todas as idades. Entrar na moda das redes sociais ficou fácil para os frequentadores da Expoacre 2022.