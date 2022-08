VÍDEO: acreano que vestia blusa do Flamengo é espancado por palmeirenses

O pastor acreano Mateus Menezes, de 25 anos, foi vítima de várias agressões por torcedores do Palmeiras durante o jogo que aconteceu neste domingo (22), em São Paulo, no Allianz Parque.

Com a camisa do Flamengo, o estudante teve suas vestimentas arracadas a força com tapas e empurrões.

Mateus teria ido para a torcida contrária por engano e quase foi linxado.

O rapaz é natural de Rio Branco e foi para São Paulo comprar algumas mercadorias. O Flamengo é o seu time do coração.

Os agressores já foram intimados pela polícia local, a partir das imagens registradas e divulgadas na internet.