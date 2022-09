15ª Semana Acreana da Diversidade e outros destaques na coluna do Alencastro

15ª Semana Acreana da Diversidade

***O destaque do evento foi a participação Na noite de terça-feira, dia 20, Cine Teatro Recreio, a Associação de Homossexuais do Acre (AHAC) realizou a cerimônia de abertura da 15ª Semana Acreana da Diversidade. O evento foi bastante prestigiado. Este ano, a semana tem como tema “Políticas Públicas pela Cidadania LGBTQIAPN+”, e pretende discutir políticas públicas de saúde, segurança, educação, cultura, esporte e renda para melhoria das condições de vida da população LGBTQIAPN+.

***Durante a solenidade, o procurador da República Lucas Dias foi homenageado com o troféu “Rogério Sábio da Paciência”, em reconhecimento ao seu trabalho de enfrentamento a LGBTFobia no Acre.

da artista Suzy Brasil. Reconhecida nacionalmente por sua atuação enquanto comediante, a drag queen fez performances de lip sync, ou seja, dublagem de músicas com humor, valorizando a cultura LGBTQIAPN+.

***O encerramento da semana acontece no domingo, às 15h, com a concentração da 15ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ do Acre na Praça Skate Park, e caminhada pelo Parque da Maternidade até a Concha Acústica, que receberá, a partir das 19h, os shows da cantora Sandra Mello e banda, e da DJ Nanda Machado, do Rio de Janeiro.

Reeleito

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Leandro Domingos, foi reeleito na manhã desta quinta-feira, 22, vice-presidente Financeiro da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Domingos fez parte da chapa do empresário amazonense José Roberto Tadros, também reeleito como presidente da CNC. O mandato segue até novembro de 2026, e Tadros foi candidato em chapa única, construída em consenso dentro da unidade. O vice-presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC e diretor superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira, também assumiu cargo na Diretoria da CNC.

MP na Comunidade no Círio Cidadão

Neste sábado,24, das 8h às 15h, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) promove uma edição especial do projeto MP na Comunidade durante a festa do Círio de Nazaré. As ações do projeto integram a programação do “Círio Cidadão”, inciativa da Diocese de Rio Branco voltada a realizar ações solidárias para beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade social.

***Durante o evento, o MP na Comunidade irá disponibilizar serviços dos órgãos auxiliares do Ministério Público acreano. Os participantes terão acesso também a serviços de saúde, emissão de documentos e atendimento jurídico, por meio da parceria com outros órgãos.

Posse

A posse da advogada Socorro Rodrigues, no último dia 13, é um marco histórico na OAB AC, pois, em 90 anos, é a primeira vez que uma mulher preside a Secional. A solenidade foi informal e bastante prestigiado, marcada por discursos emocionados, pautados no ineditismo da primeira mulher à presidência da OAB AC e de seus 35 anos de advocacia, parte desses anos na luta pela igualdade de direitos. Na foto, Socorro Rodrigues e Conselheira Federal Helcinkia Albuquerque.

O Futuro é Ancestral

Ao lado de artistas indígenas Mapu Huni Kuî, Owerá MC e Grupo Yawanawa, o DJ brasileiro Alok realizou uma apresentação nesta sexta-feira (16) no topo do edifício-sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, para promover a pauta ambiental e a cultura ancestral de povos originários do Brasil durante a 77ª Assembleia Geral.

***Apresentação ocorreu durante a Assembleia Geral das Nações Unidas para marcar lançamento de programa “O Futuro é Ancestral”, iniciativa do Instituto Alok, uma associação sem fins lucrativos criada pelo DJ e produtor musical em parceria com o Pacto Global, plataforma da ONU que estimula empresas a adotarem práticas sobre crescimento sustentável e cidadania. As fotos de Tashka Yawanawa.

Miss Acre Earth 2022

A bela Iasmyne Louise de Lima Sampaio, 27 anos, vai representar o Acre no Miss Brasil Earth , em outubro, em São Paulo. Promovida por Meyre Manaus, coordenadora estadual do Miss Acre Earth, a aclamação de Iasmyne aconteceu no último sábado, 17, no Gran Reserva. O Miss Brasil Earth além de valorizar a beleza feminina, busca despertar o interesse para causa ambientais, promovendo educação e conscientização aos jovens de todo planeta.

Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial

A procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Patrícia de Amorim Rêgo, foi indicada como uma das finalistas da 3ª edição do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial.

***O prêmio tem como objetivo reconhecer as iniciativas e projetos inovadores nos setores de tecnologia, de gestão e de novas metodologias no âmbito do sistema de Justiça, bem como as soluções criadas com impacto social.

***Patrícia Rêgo é a única mulher concorrendo na categoria Liderança Exponencial, segmento Ministério Público e Órgão de Controle, que tem como foco personalidades que tenham liderado uma contribuição para justiça brasileira, ou que tenham demonstrado uma trajetória consistente de liderança de gestão de projeto, programa inovador ou difusão de inovação.

***A cerimônia de premiação está prevista para ocorrer presencialmente, no dia 25 de outubro, em Brasília. O evento será transmitido pelo canal no Youtube do Judiciário Exponencial.

Filme no Cine Teatro Recreio

Entra em cartaz hoje em mais de 18 cidades, entre elas Rio Branco, o filme O Livro dos Prazeres, adaptação da obra de Clarice Lispector. “Uma aprendizagem ou O Livro dos Prazeres”, publicada em 1969, é até hoje considerada a sua maior e mais sensível criação.

***O filme tem como atriz principal Simone Spoladore, interpretando a personagem Lóri, que se envolve com o atraente Ulisses (papel do ator argentino Javier Drolas). Melancólica e reservada, Lóri é professora do ensino fundamental e tem uma rotina monótona entre as tarefas da escola e relacionamentos furtivos, evidenciando sua dificuldade em construir relações com afeto. Num acaso, ela conhece Ulisses, um reconhecido professor de filosofia, argentino egocêntrico e provocador, mas que ainda não entendeu nada sobre as mulheres. É com ele que Lóri começa a aprender a amar e passa a enfrentar sua própria solidão.

Festival de Assadores da Amazônia

Neste sábado (24), na Chácara Modelo, a partir das 15 horas, acontece o maior evento de churrasco da região norte, a segunda edição do Festival de Assadores da Amazônia. A festa apresenta uma proposta diferenciada, com estrutura baseada nas grandes festas open food realizadas no país. Serão 6 horas de open food (15 às 21h), com 17 atrações de proteínas preparada nas mais diversas técnicas, por assadores da cidade e convidados nacionais, com experiencia de participações nos maiores eventos de churrasco do Brasil.

***Além de quatro atrações musicais. Pontos de vendas de ingressos: VLG (Av. Ceará 818 – Cerâmica) e Rota do Boi Premium (Estrada Dias Martins 526 – Conjunto Mariana). O evento acontece na Chácara modelo no dia 13 de outubro, das 13h até às 21h, e vai servir 2 toneladas de carnes com cortes diferentes que vão estar divididos em 15 estações para degustação.

Idade nova

No dia 15 de setembro a bela Paula Martinello apagou as velinhas. Ganhou muitas homenagens de amigos e familiares durante todo dia. Ela merece toda felicidade do mundo!

Parabéns, Sawana

A advogada Sawana Carvalho foi bastante prestigiada pelos amigos e familiares no último dia 16 pela chegada da nova idade. A celebração da data especial foi em clima intimista em família. Saúde e paz!

Salve, Jorge!

Ex-governador Jorge Viana que aniversariou no dia 20 de setembro, ao longo do dia recebeu muitas felicitações de amigos, familiares e da sua legião de admiradores. Mesmo com a campanha a todo vapor foi surpreendido com bolo confeitado e os parabéns pra você, na sede do comitê de campanha. Felicidade!

Viva a vida!

Muitas felicidades e muitos anos de vida para minha querida amiga Ofélia machado, aniversariante do dia 19 de setembro. A celebração acontece neste sábado com almoço com grupo de amigos. Na foto, Ofélia com amiga Patrícia Rêgo

1º Meeting de Harmonização Orofacial

Doutor Júlio Paulo Neto, residente em Cruzeiro do Sul, especialista em harmonização orofacial, foi um dos palestrantes do 1º Meeting de Harmonização Orofacial que aconteceu na Uninorte no dia 16 de setembro. O evento foi organizado pela Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica (SBTI), com apoio do Conselho Regional de Odontologia do Acre (CRA), Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a Uninorte.

*** O objetivo do evento foi fomentar a capacitação, aprendizado, atualização na área de harmonização orofacial, além de contribuir com a divulgação e inserção de técnicas e novas tecnologias. A harmonização orofacial busca o equilíbrio entre a relação estética e funcional do rosto e sorriso do paciente.

Selo de Práticas Inovadoras do Fórum

O projeto “Medidas protetivas já”, do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), recebeu o Selo de Práticas Inovadoras do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), durante cerimônia ocorrida nesta sexta-feira, 9, em São Paulo.

***O Selo FBSP tem como objetivo reconhecer práticas com potencial de transformação em cenários de vulnerabilidade à violência, disseminando o conhecimento produzido por profissionais envolvidos com o tema da segurança pública. Entre as 58 iniciativas pré-selecionadas nesta edição, o projeto “Medidas protetivas já” foi uma das 8 experiências contempladas na categoria de Justiça.

A iniciativa, desenvolvida no âmbito do Cento de Atendimento a Vítima (CAV) do MPAC, foi criada para garantir o atendimento e o deferimento de medidas protetivas de urgência às vítimas de violência doméstica e familiar, em um momento de isolamento social, imposto pela pandemia da Covid-19.