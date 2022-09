Acidente: bombeiro de Rondônia morre e esposa fica gravemente ferida no Acre

Um acidente ocorrido na tarde da última quinta-feira (1), no km 87 da BR-364, em Acrelândia, interior do Acre, vitimou o major do Corpo de Bombeiros de Rondônia, Edson Custódio Ferreira, de 57 anos. A esposa dele ficou gravemente ferida.

Durante o acidente, Maria das Dores, de 60 anos, foi lançada para fora do veículo. De acordo com informações da Polícia Civil, não houve batida e a suspeita é de um capotamento, porém sem registro no Boletim de Ocorrência.

Populares que se encontravam no local prestaram socorro às vítimas. Edson Custódio foi levado às pressas para o Pronto-Socorro de Rio Branco, mas não resistiu. Maria das Dores foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital de Acrelândia. Devido a gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

A Polícia Civil informou que realizará a devida apuração dos fatos para avaliar se de fato se tratou de um capotamento. Se confirmado, o caso será arquivado.