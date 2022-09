Cine Teatro Recreio exibe filme baseado na obra de Clarice Lispector; saiba mais

“O Livro dos Prazeres” é o nome do filme que será exibido nos próximos dias no Cine Teatro Recreio, em Rio Branco. O longa-metragem de Marcela Lordy, de 2020, é baseado na obra de Clarice Lispector. Como parte do circuito cinematográfico nacional, Rio Branco está entre as 18 cidades que recebem a produção.

O filme será exibido quinta-feira, sexta-feira e domingo, com sessões às 16h30 e 19h, e segunda, terça e quarta-feira, com sessão apenas às 19h. Os ingressos custam R$8,00 e R$16,00. O ingresso pode ser antecipado pelo pix [email protected].

Sinopse

Estrelado por Simone Spoladore e Javier Drolas, o romance acompanha a vida de Lori, uma professora do ensino fundamental, melancólica e reservada, que tem uma rotina monótona entre as tarefas da escola e relacionamentos furtivos, evidenciando sua dificuldade em construir relações com afeto. Num acaso, ela conhece Ulisses, um reconhecido professor de filosofia, argentino egocêntrico e provocador, mas que ainda não entendeu nada sobre as mulheres. É com ele que Lóri começa a aprender a amar e passa a enfrentar sua própria solidão.