Formanda de Jornalismo da Ufac idealiza site sobre cultura no Acre

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) se torna um terror para alunos formandos da Universidade, mas o processo de construção do trabalho pode ser menos doloroso quando a escolha do tema faz parte dos interesses pessoais do aluno. Este é o caso de Maria Fernanda, aluna do curso de jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Nos últimos períodos do curso, um dos maiores assuntos dos corredores e sala de aula são as temáticas e escolhas para o TCC. Desde 2015, com a reformulação do curso, os alunos de jornalismo têm livre escolha entre produzir uma monografia ou um projeto experimental, como uma revista, site, livro-reportagem, fotografia e entre outras coisas que fazem parte da prática do curso.

A escolha de Maria Fernanda reflete o interesse pela cultura, que desde pequena sempre esteve presente na sua vida, sendo ela regional, nacional ou internacional, além da experiência com a edição do jornal laboratório do curso. “Eu sempre tive contato com livros, filmes e desenhos, que também é cultura, além das festas típicas da região, que sempre participei, frequentava peças de teatro através da escola e até mesmo com a família e depois de adulta, continuei frequentando esses espaços”, diz.

Segundo Maria Fernanda, esse interesse fez nascer o site Aldeia Cultural, que será um espaço que fala apenas de cultura, seja ela popular, nacional, internacional, nerd, geek, de jogos, músicas, além do espaço para conhecer os empreendedores deste segmento no Acre.

“A cultura está presente em todos os lugares e para todas as pessoas. Até hoje algumas pessoas acham que cultura é algo elitista, mas não é, tudo que consumimos é cultura, desde música até filmes. Além disso, não é algo caro, hoje temos muitos movimentos culturais com entradas gratuitas ou entrada social, que é quando você leva um quilo de alimento, e tem também eventos para diversas idades e gostos, é isso que eu quero mostrar no site, quero mostrar que há cultura sendo feita no Acre todos os dias e quero mostrar quem são essas pessoas”, explica a aluna.

O site, com lançamento programado para o próximo dia 21, recebe o nome de Aldeia Cultural e terá espaço para empreendedores, artistas, grupos e associações culturais. O nome “Aldeia” se dá ao fato de artistas e fãs da cultura pop se sentirem parte de uma comunidade e “Cultural” se refere ao assunto principal do projeto, além das iniciais serem “AC”, como a sigla do Acre.

https://www.instagram.com/sitealdeia.cultural/

“Eu pensei em formas estratégicas de associarem o nome do site ao Estado e para ajudar, também fiz um perfil no Instagram para que as pessoas acompanhem as publicações que devem iniciar com o lançamento do site. Foi um projeto pensado com cuidado por mim e pelo meu orientador, o professor Wagner Costa. Vamos aproveitar os textos e imagens das matérias e aguardar a minha defesa”, explica Maria.