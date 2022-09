Gás de cozinha: preço médio do produto no Acre segue um dos maiores do país

O levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) na última semana, dentre os dias 28 de agosto e 03 de setembro, aponta que no Acre, o preço médio do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha, é um dos maiores do país.

O Acre aparece no levantamento com o preço médio de revenda no valor de R$127,84, referente à botija de 13 kg e está atrás apenas do Mato Grosso, que registrou o valor de R$131,16 e o estado vizinho, Rondônia, que registrou o valor de R$132,71 no preço médio de revenda.

Apesar de ter sofrido uma redução pequena no valor quando comparado ao último levantamento, da semana anterior, entre os dias 21 a 27 de agosto, quando registrou o valor R$128,10, o Acre ainda tem um dos preços médios de revenda mais elevados do país. Na outra ponta, o Rio de Janeiro registrou o menor valor: R$99,67.

No Acre, o levantamento foi realizado em 25 postos de gasolinas nas duas maiores cidades do estado, sendo elas a capital Rio Branco e o município de Cruzeiro do Sul.