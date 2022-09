Imprensa nacional diz que eleições no Acre serão decididas no 1º turno; veja situação dos candidatos

O site g1 divulgou nesta segunda-feira (26) uma análise de votos em todos os estados do Acre com um balanço dos dois últimos resultados das pesquisas do Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec) durante o período de campanha.

A análise mostra que o Acre é um dos estados em que as eleições 2022 devem ser resolvidas já neste domingo (2), quando ocorre o primeiro turno do pleito.

“O candidato do Progressistas, Gladson Cameli, lidera a disputa com 54% das intenções de voto. Em comparação com a pesquisa anterior, subiu três pontos percentuais. Jorge Viana (PT), segundo colocado na pesquisa, oscilou para baixo: de 27% para 25%”, justifica a publicação.

A margem de erro da pesquisa é de três pontos para mais ou para menos.