Longo destaca conquistas na área de Segurança após audiência pública de sua autoria no Juruá

Durante sessão desta terça-feira (23) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Pedro Longo destacou os resultados da audiência pública de sua autoria que aconteceu em Cruzeiro do Sul, na última sexta-feira (19), para tratar da situação da segurança pública na região do Juruá.

Longo agradeceu a mesa diretora da Casa por garantir o deslocamento dos deputados e criar um espaço de discussões necessárias a respeito do assunto.

“Agradeço aqui a mesa diretora por ter dado o devido tratamento à audiência, que trata de uma questão tão importante, especialmente para a região do Juruá”, afirmou.

Entre os resultados obtidos, Longo destacou o retorno do atendimento do 190 e dos demais números de emergência: “Já era uma demanda antiga da população. A Sejusp firmou um convênio com o Senac para treinar cerca de 60 jovens das escolas militares para receber as denúncias e registrar as ocorrências. É, sem dúvidas, uma conquista que merece ser ressaltada”.

Outro compromisso assumido por parte do Governo tem a ver com a presença permanente de um helicóptero na região. “Tão logo concluído o heliponto e as instalações do CEOPAER, essa aeronave vai ficar à disposição do Juruá para atendimentos de emergência, inclusive com voos noturnos. Sabemos o quanto isso faz diferença para as pessoas que moram em localidades distantes, por exemplo”, continuou.

Longo também citou como conquista a futura instalação de totens na cidade para registro de pequenas ocorrências, como furtos e roubos; além de trabalhos preventivos que garantam mais segurança à população – como acompanhamentos permanentes e abordagens multidisciplinares a pessoas em situação de rua.

“Deixo aqui minha gratidão aos que estiverem presentes no evento e ao Governo do Estado por dar todo apoio à iniciativa, dando foco à participação da governadora em exercício Mailza Assis e do secretário Américo Gaia, que não mediram esforços para destacarem o compromisso do Executivo com as demandas da população”, finalizou.