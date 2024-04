Motoboy fica gravemente ferido após colisão com caçamba em Rio Branco e vai parar no PS

O acidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira (23) na estrada do Calafate, no bairro Vila Betel, em Rio Branco (AC). De acordo com informações da polícia, um motorista não identificado conduzia uma caçamba Mercedes-Benz de pequeno porte na estrada do Calafate, no sentido bairro para o centro.

Em certo momento, o condutor realizou uma conversão proibida sem perceber que, no mesmo sentido, um motoboy identificado como Douglas Alessandro da Silva Rocha, de 23 anos, estava se aproximando, resultando em uma colisão violenta.

Douglas ficou preso embaixo da caçamba, e testemunhas do acidente imediatamente chamaram o Samu. Com base nas informações fornecidas, a regulação enviou uma ambulância de suporte avançado para atender à ocorrência.

Estado de saúde e investigações

O motoboy recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi levado para o Pronto Socorro da capital em estado grave. Ele precisou ser entubado devido a uma fratura grave na perna e várias escoriações pelo corpo. Após chegar ao setor de traumatologia da unidade de saúde, ele passará por novas avaliações.

Após o acidente, o motorista da caçamba fugiu do local sem prestar socorro. A Polícia Militar foi notificada, e os militares do Batalhão de Trânsito compareceram ao local, coletaram informações e descobriram que a caçamba estava com a documentação irregular e acumulava mais de 3 mil reais em multas. Após os procedimentos periciais no local, a caçamba foi recolhida para o pátio do Detran-Acre.