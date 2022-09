Nova piracema de mandim se aproxima de Sena; kg do peixe chega a R$ 10

Após vários meses de espera, os pescadores de Sena Madureira já estão encontrando a piracema de mandim nas águas do Rio Purus, nas proximidades de Sena. Segundo relatos, os cardumes foram encontrados na altura do seringal São José, que fica a poucas horas do porto do município.

Em meses anteriores, o quilo do mandim cheguou a custar R$ 23, pois a espécie estava sendo trazida de Boca do Acre e outras cidades. Agora, com o surgimento da piracema na região, o preço baixou.

O mandim não tratado está sendo vendido ao preço de R$ 10. “No presente momento, tem muito mandim à disposição dos nossos consumidores. É só procurar o mercado do peixe ou até mesmo o porto da Feira Livre dos colonos”, comentou o pescador Gean.