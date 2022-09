Parada do Orgulho LGBT já tem atrações e programações confirmadas no Acre; confira

Após dois anos sem realizar as atividades por conta da pandemia de Covid-19, a 15ª Semana Acreana da Diversidade tem início na próxima terça-feira (20), em Rio Branco, com o tema “Políticas Públicas pela Cidadania LGBT”. Para encerrar a programação, a Parada do Orgulho LGBT volta a acontecer no domingo (25).

A programação da 15ª Semana terá discussões sobre políticas públicas de saúde, segurança, educação, cultura, esporte e renda para melhores condições de vida da população LGBT, promovidas pela Associação de Homossexuais do Acre (AHAC). Além das rodas de conversa e workshops, a artista Suzy Brasil fará uma apresentação de stand up comedy.

Confira a programação

Terça-feira (20)

9h – Apresentação do Plano Estadual de Promoção dos Direitos Humanos da população LGBTQIAP+, no auditório do Ministério Público do Acre, em Rio Branco.

19h30 – Apresentação do stand up comedy da artista Suzy Brasil, no Cine Teatro Recreio, na Gameleira, em Rio Branco. (Censura: 18 anos).

Quarta-feira (21)

14h – Apresentação da obra “Transfeminismo” da Coleção feminismos Plurais e doação de exemplares ao Fórum de ONGs LGBTQIA+ do Acre, no auditório do MP-AC na Galeria Cunha.

Quinta-feira (22)

14h – Roda de Conversa “As políticas públicas de saúde voltadas a população LGBTQIAP + do Acre: Ambulatório transexualizador, prevenção e atendimento as pessoas vivendo com HIV”, na sala de reuniões do Centro de estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MP-AC, no Centro de Rio Branco.

Sexta-feira (23)

14h – Workshop “Empregabilidade LGBT”, na sala de reuniões do Centro de estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MP-AC, no Centro de Rio Branco.

Sábado (24)

19h – “Festa da Diversidade”, no Recanto Beer.

Domingo (25)

15h – Concentração da 15ª Parada do Orgulho LGBT do Acre, na Praça Skate Parque e caminhada pelo Parque da Maternidade, até a Concha Acústica.

19h – Encerramento com Show de Sandra Mello e banda, DJ Nanda Machado (RJ), na Concha Acústica Acreana.