Prefeitura de Jordão abre licitação de pregão presencial para aquisição de tijolos

A Prefeitura Municipal de Jordão abre licitação de pregão presencial 009/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para aquisição de tijolos maciço e de 8 furos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejmaneto e Obras (Semapo) e Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (SEME). Natureza do objeto: compras.

Data de abertura: 27 de setembro de 2022, 08:00.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.