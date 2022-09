Trabalhador fica gravemente ferido após cair em máquina hidráulica de prensa no Acre

O trabalhador John Lennon dos Reis, 27 anos, ficou gravemente ferido na manhã desta quarta-feira (7), em acidente na empresa em que trabalha, situada na rua Paralela 1, loteamento Farhat, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de colegas da vítima, John Lennon estava manuseando a máquina hidráulica de prensar alumínio, quando num descuido, esmagou as duas pernas. Funcionários, ao perceberem o acidente, correram para ajudar a vítima que estava dentro da máquina.

A ambulância do suporte avançado do serviço de atendimento móvel de urgência (Samu) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o trabalhador ao pronto-socorro de Rio Branco. De acordo com o médico do Samu, Dr Pedro Pascoal, o paciente sofreu dilaceração nas duas pernas e seu estado de saúde é grave.