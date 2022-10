Acre tem 40 casos e 18 mortes por câncer de mama nos primeiros seis meses do ano; especialista fala sobre prevenção

Prevenção. Essa palavra é uma velha conhecida do ser humano e nos lembra que colocando-a em prática, podemos evitar muitas doenças, entre elas o câncer de mama, o tipo de câncer mais frequente na mulher brasileira. Não é atoa que foi criado o Outubro Rosa, um mês dedicado à campanhas de combate e prevenção da doença para alertar as mulheres das consequências do câncer que pode levar à morte.

No Acre, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, a taxa bruta de incidência por neoplasia maligna da mama é de 23,34 %, equivalente a cem casos novos da doença a cada 100 mil mulheres.

Somente nos primeiros seis meses deste ano, foram registrados 40 casos de câncer de mama no estado, sendo que desses, 25 foram em Rio Branco.

Além disso, o estado registrou 18 mortes em decorrência do câncer de mama, segundo dados do Núcleo de Prevenção de Doenças Crônicas da Secretaria Estadual de Saúde.

O ContilNet procurou um médico especialista na saúde feminina para falar a respeito das formas de prevenção.

O ginecologista Elielson Aguiar afirmou que a prevenção vai desde a alimentação até o modo de vida da mulher. Segundo ele, refrigerante, por exemplo, aumenta em 14% a chance de câncer de mama.

“Os principais fatores comportamentais que podem aumentar a incidência de um câncer de mama são: dietas ricas em gorduras e frituras, sedentarismo, sobrepeso e/ou obesidade, alcoolismo, refrigerante e bebidas açucaradas (aumento em 14% as chance de câncer de mama),- paridade: nuliparidade. A prevenção primária: estilo de vida saudável, com adequada alimentação além de práticas de atividade físicas de rotina, melhor controle do peso além de evitar exposições a radiações ionizante, anticoncepcionais por tempo prolongado. Prevenção secundária: iniciar os exames de rastreio (momagrafias) tão logo seja preconizado, o diagnóstico precoce aumenta a sobrevida da paciente!”

O sintoma do câncer de mama mais fácil de ser percebido pela mulher é um caroço no seio, acompanhado ou não de dor. A pele da mama pode ficar parecida com uma casca de laranja; também podem aparecer pequenos caroços embaixo do braço. Deve-se lembrar que nem todo caroço é um câncer de mama, por isso é importante consultar um profissional de saúde.

Para o médico, o Outubro Rosa é uma campanha muito importante “vejo de forma muito positiva, uma vez que existe em muitos municípios e também na capital ações de educação em saúde (palestras nas escolas, rádios, além de feiras culturais voltadas para o assunto)”, disse Elielson.

Aguiar explicou ainda sobre o início do rastreio para prevenir a doença. Segundo Ministério da Saúde, toda mulher com 40 anos ou mais de idade deve procurar um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o exame clínico das mamas anualmente, além disso, toda mulher, entre 50 e 69 anos deve fazer pelo menos uma mamografia a cada dois anos. O serviço de saúde deve ser procurado mesmo que não tenha sintomas!

“Existe algumas diretrizes diferente quanto a quando iniciar o rastreio, o Ministério da Saúde inicia aos 50 anos, a cada 2 anos até os 69 anos de idade. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia diz para iniciar aos 40 anos anualmente até os 74 anos de idade. Este rastreio pode mudar de acordo as alterações clínica da paciente ou histórico famíliar (parente de primeiro grau com câncer de mama) deve iniciar antes da idade preconizada pelos protocolos. A ultrassom de mama pode ser utilizada de forma completar ou quando houver alguma alteração preocupante”, destacou o ginecologista.

Hospital do Amor

O Acre possui dois centros de referência para tratamento do câncer de mama: o Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon) e o Hospital de Amor, este último oferece exames de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos, além de preventivo para mulheres de 25 a 64 anos.

Para fazer o agendamento é preciso levar documento de identidade, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. Também é possível fazer o agendamento pelo WhatsApp, no número (68) 3213-5501.

O hospital está localizado na Via Verde e possui uma carreta que sai ofertando os serviços de forma itinerante.