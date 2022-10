Ao ContilNet, ex de Bimbi diz que expulsou modelo de casa: “É violento e me deve R$ 300 mil”

A coluna Douglas Richer conversou na manhã desta terça-feira (25) com a biomédica Lorena Marcondes, ex-namorada do acreano Marcelo Bimbi. Lorena foi apresentada como ‘namorada’ do acreano em suas últimas vindas ao Acre.

Lorena desabafou sobre o convívio com Marcelo e relatou que tem medida protetiva contra ele. A profissional o acusa de ser violento e agressivo. De acordo com Lorena, Marcelo é alcoolista e surta após mistura de álcool com remédios.

Lorena teve um relacionamento curto e conturbado com o acreano. Questionada por este colunista sobre o possível paradeiro do modelo, Lorena disse que não tem mais contato com ele.

Douglas Richer: Lorena você tem informações sobre o paradeiro do Marcelo?

Lorena Marconde: Eu? Dei um pé na bunda dele. Ele fez a mesma coisa comigo (afirmando ter sido vítima de agressões, como exposto pelo site O Liberal). Ele me deve R$300 mil. No começo, é um príncipe, se faz de bonzinho e depois mostra quem é. Sou uma mãe, dou um duro danado nessa vida”, contou Lorena.

Lorena ainda disse à coluna Douglas Richer, do site ContilNet, que Bimbi foi encontrado embarcando em uma rodoviária. Ela argumenta que chegou a receber ligações de amigos de Marcelo, que informaram que acreano estava querendo cometer suicídio caso ela não reatasse o namoro.

Longe de Bimbi, a biomédica diz que vive momento de paz, mas não descarta a possibilidade de agressão citada pelo jornal ‘O Liberal’ e ainda alfinetou: “Foi atrás dessa moça pra fazer mais um golpe”, contou.

A biomédica disse que tudo que ela fala nesta matéria está registrado em boletim de ocorrência. A biomédica não acredita que vai receber o valor de R$ 300 mil.

A coluna Douglas Richer novamente tentou contato com o modelo acreano Marcelo Bimbi e não teve retorno. O espaço fica aberto, caso o acreano queira se manifesta sobre a matéria.