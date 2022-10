Bombeira grávida de 9 meses resgata mulher presa em carro e, em seguida, dá à luz

Poucas horas depois de todos esses acontecimentos, em 4 de outubro, Megan e Joshua estavam com a pequena Charlotte nos braços. Ela, então, se juntou aos irmãos mais velhos, Ellie, 6, e Jameson, 5.

Segundo as unidades do serviço médico de emergência (EMS) do condado de Baltimore, os pacientes envolvidos no acidente foram levados a hospitais e nenhum deles tinha ferimentos fatais. Todos foram tratados.