Cantor de forró é morto a tiros em Morada Nova, interior do Ceará

José Lucas, mais conhecido Seu Zé, foi morto na manhã deste sábado (22/10) enquanto estava em um estabelecimento comercial no em Morada Nova, interior do Ceará. Natural do Piauí, o cantor morava no local onde o crime aconteceu.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, equipes da Perícia Forense (Pefoce) estão trabalhando no caso e já fizeram os primeiros levantamentos. Até o momento, ninguém foi preso, mas a Polícia Civil faz buscas na região do crime para tentar capturar os suspeitos. “A ocorrência está em andamento e mais informações serão repassadas em momento oportuno para não atrapalhar os trabalhos policiais”, disse a Secretaria da Segurança. Momentos antes do crime, Seu Zé revelou que hoje era uma data especial. “Para muita gente não é nada isso, mas para mim é muito, porque passar três semanas sem beber, um cabra que nem eu que bebia todo final de semana, é um recorde. Meu tratamento está me fazendo muito bem, estou conseguindo obter um resultado maravilhoso e é isso, e eu fico feliz. Fico feliz com as pequenas coisas, isso sim é a verdadeira felicidade”, explicou o cantor. Compositor, o artista estava trabalhando na divulgação de sua nova canção, Palavrão. No fim de setembro, Seu Zé lançou um CD promocional em uma plataforma de streaming de música.