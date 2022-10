Com nova alta no preço da gasolina, Acre tem o terceiro maior preço do país

Um levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), de 16 a 22 de outubro, aponta um novo aumento no valor da gasolina no Brasil, chegando a R$4,88.

No Acre, o preço da gasolina chegou a R$5,31, o terceiro maior do país, ficando atrás apenas do estado da Bahia, com R$5,54 e Rio Grande do Norte com R$5,45. O litro mais barato do país é encontrado no Amapá, onde custa, em média R$ 4,53.

Confira abaixo o ranking dos estados:

Bahia – 5,54

Rio Grande do Norte – 5,45

Acre – 5,31

Roraima – 5,25

Tocantins – 5,24

Amazonas – 5,14

Piauí – 5,09

Rondônia – 5,08

Alagoas – 5,05

Sergipe – 5,05

Paraná – 4,98

Ceará – 4,94

Distrito Federal – 4,94

Rio de Janeiro – 4,94

Mato Grosso – 4,90

Pernambuco – 4,90

Santa Catarina – 4,82

Maranhão – 4,80

Minas Gerais – 4,80

Paraíba – 4,80

Espírito Santo – 4,78

São Paulo – 4,76

Goiás – 4,73

Rio Grande do Sul – 4,68

Mato Grosso do Sul – 4,65

Pará – 4,63

Amapá – 4,53