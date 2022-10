Concurso Minha Rua é Louca pelo Brasil é apresentado no Juruá

O concurso Minha Rua é Louca pelo Brasil chega agora ao Juruá com o intuito de premiar as melhores decorações com a temática da Copa do Mundo 2022.

Representantes da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Acre (Federacre) e do governo do Estado estiveram presentes, na semana passada, em Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima para conversar sobre a competição com presidentes de associações comerciais e prefeitos.

Com a intenção de levar a competição e suas premiações até essas localidades, Pedro Silva, representante da Federacre, e Jean Sacramento, do governo do Estado, reuniram-se com o presidente da Associação Comercial de Rodrigues Alves, Eden Soares; o prefeito do município, Jailson Amorim; o presidente da Associação Comercial de Mâncio Lima, Josenias Costa; a vice-prefeita Angela Valente; o presidente da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, Luiz Cunha; e o secretário de Cultura, Esporte e Lazer do município, Aldemir Maciel; que aceitaram a proposta e irão anunciar o lançamento do concurso esta semana, após o ajuste do regulamento conforme a realidade de cada local.

O certame, lançado na capital acreana também na semana passada, já é tradicional entre os rio-branquenses. Nesta edição, tem o objetivo de fomentar o sentimento de brasilidade, o associativismo, o cooperativismo e a harmonia entre os moradores nos bairros da cidade. Visa também melhorar as relações entre as comunidades e fortalecer a torcida pela equipe brasileira de futebol em suas competições oficiais, bem como aquecer a economia dos setores comerciais envolvidos nas festividades.

As premiações serão realizadas a cada jogo do Brasil, quando a rua vencedora irá receber kits esportivos no valor de R$ 2 mil e um kit churrasco. Já na grande final, as ruas selecionadas irão concorrer a uma moto 0 km.