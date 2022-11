Copa do mundo: Seleção francesa não terá o meio campista Pogba em seu elenco no mundial do Catar

Nesta segunda-feira (31), em comunicado divulgado à imprensa, Rafaela Pimenta, que é empresária do jogador Francês Paul Pogba, afirmou que o meio-campista da Juventus não disputará o mundial do Catar neste ano.

O francês, de 29 anos, teve uma lesão no joelho direito e havia voltado a treinar na última semana, mas devido a uma espécie de sobrecarga muscular, Pogba não deverá retornar aos gramados antes de 2023. Uma das principais estrelas da seleção francesa estará de fora da copa do mundo.

“Após a revisão médica de ontem e de hoje em Turim e Pittsburgh, é extremamente doloroso informar que Paul Pogba ainda precisará de tempo de recuperação de sua cirurgia. Por esse motivo, Paul não poderá se juntar à equipe da Juventus antes do intervalo da Copa do Mundo nem à seleção francesa no Catar”, disse a empresária do atleta.

Rafaela destacou, que o que pode mudar a situação física do jogador vai muito além de pensamentos positivos, pois se fosse somente pelos pensamentos, Pogba já estaria pronto pra jogar amanhã. Ela disse, que o que muda as coisas são o trabalho duro, a resiliência e a disciplina, e afirmou que o jogador está focado em sua recuperação.