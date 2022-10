Dança das cadeiras: Gladson Cameli faz quase 20 nomeações e exonerações; veja lista

O Governo do Estado publicou uma série de exonerações, nomeações e outras mudanças na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (17).

As mudanças passaram por diversas secretarias do Executivo e Gladson colocou alguns servidores do Estado à disposição de algumas pastas.

Confira a lista dos exonerados:

Exonerar ANDREZA CRISTINA DE MESQUITA BARBOSA do Cargo de Diretora, da Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC

Exonerar JOÃO KENNEDY DE ASSIS ROCHA A do Cargo de Chefe de Departamento

Exonerar BRAYAN MARQUES DAMASCENO do Cargo em Comissão, referência CEC-2, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG

Exonerar RAQUEL MORAIS DE CARVALHO do Cargo em Comissão, referência CEC-1, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG

Exonerar GERALDO RENATO RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA do cargo de Chefe de Departamento

Exonerar AKEMIA CRISTINA ARAÚJO DA CRUZ do Cargo em Comissão, referência CEC-6, da Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC

Exonerar, a pedido, DIMITRIA MESQUITA SOARES PINTO do Cargo em Comissão, referência CEC-4, da Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC

Exonerar VITOR HUGO CARVALHO CALIXTO do Cargo em Comissão, referência CEC-2, da Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM

Exonerar SUZANA AMARAL DE SOUZA do Cargo em Comissão, referência CEC-3, da Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM

Exonerar MARIANA MARRANE DALMAN BERNARDES do Cargo em Comissão, referência CEC-1, da Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM

Confira os nomeados:

Nomear NADISON SILVA BRITO para exercer o Cargo de Chefe de Departamento, na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT

Nomear JANAINA COSTA DE SOUSA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-6, na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC

Nomear JOÃO KENNEDY DE ASSIS ROCHA para exercer o Cargo de Diretor, na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT.

Nomear, em substituição, RAQUEL MORAIS DE CARVALHO para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-2, na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG.

Nomear, em substituição, ALAN OLIVEIRA DE SOUZA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-1, na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG

Nomear AKEMIA CRISTINA ARAÚJO DA CRUZ para exercer o Cargo de Chefe de Departamento, na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC

Nomear VITOR HUGO CARVALHO CALIXTO O para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-3, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM.

Nomear MARIANA MARRANE DALMAN BERNARDES para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-2, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM.

Nomear LUCIANE DA CUNHA NOGUEIRA DE SANTANA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-1, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM.

As mudanças estão disponíveis nas primeiras páginas do DOE. Confira!