É possível beber cerveja sem atrapalhar o emagrecimento, diz estudo

O álcool, principalmente se ingerido diariamente, é conhecido por aumentar o apetite. No entanto, os nutricionistas indicam que o consumo de fontes de proteínas, a exemplo de nozes e carne, tem o efeito contrário e aumenta a saciedade, fazendo com que o indivíduo coma menos.

O estudo contou com 9.341 participantes maiores de 18 anos de idade. Os dados foram recolhidos entre 2011 e 2012 e foram retirados do Australian National Nutrition and Physical Activity Survey.

“Queríamos descobrir se as pessoas que selecionam alimentos ricos em proteína quando bebem têm uma saciedade maior e, como consequência, consomem menos calorias em geral”, explica a autora do estudo, Amanda Grech, ao jornal The Sun.

Segundo os cientistas, dois terços dos voluntários escolheram alimentos ricos em proteínas para consumir na dieta diária, ingerindo uma média de 1.749 calorias por dia, incluindo as do álcool. A escolha foi associada à diminuição no consumo de produtos cheios de carboidratos e gorduras, que são associados ao ganho de peso.

A dieta rica em proteína foi suficiente para desencadear um processo de emagrecimento, mesmo com o consumo recorrente de álcool — os indivíduos conseguiram atingir um déficit calórico e, como consequência, perceberam a diferença no peso.

Grech ainda indica que, quando a pessoa for ingerir álcool e estiver com o estômago vazio, é melhor consumir proteínas magras como acompanhamento. Entretanto, por ser um estudo observacional, a pesquisa não comprova necessariamente que a cerveja faz bem à saúde, ou que ela ajuda a emagrecer.