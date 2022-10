No Flow Podcast, Lula relembra relação com Acre e Chico Mendes

Na noite da última terça-feira (18), o candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participou do Flow Podcast e falou sobre diversos assuntos, dentre eles, a morte de Chico Mendes e sua ida para o município de Xapuri para o enterro do ambientalista acreano.

Durante o bate-papo, no tópico “criação do PT”, o candidato relembrava a época em que se licenciou do mandato de deputado federal pelo estado de São Paulo. “Eu deixei de ser deputado em 90, porque muita gente achava que só mandava no PT quem era deputado, só tinha importância no PT quem era deputado, resolvi deixar de ser deputado para provar que eu ia continuar tendo importância no PT mesmo sem ser deputado, trabalhando e viajando o Brasil”, relembrou.

Em seguida, Lula afirmou que ao receber a notícia da morte do ambientalista acreano Chico Mendes, estava em Cabo Verde e solicitou à tesoureira do partido o aluguel de um avião para pagar em 30 dias. “Quando recebi a notícia que morreu Chico Mendes em Xapuri, longe para caramba, você desce Rio Branco e tem que pegar mais 300 km de estrada, chovendo para caramba. O PT não tinha dinheiro e eu falei para a tesoureira do PT alugar uma avião para pagar em 30 dias, porque eu ia atrás de arrumar dinheiro”, disse o candidato.

Lula relembrou também que ao chegar em Xapuri, permaneceu durante uma hora no enterro de Chico Mendes e fez um discurso para o acreano. “Quem é que faz isso? Ninguém faz isso, só quem tem muito vínculo, só quem tem muita relação e o PT construiu isso”, acrescentou.

Veja o trecho da entrevista a partir do minuto 35, no tópico “Criação do PT”: