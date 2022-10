Ex de Luciano Camargo, Cleo Loyola apanha e quebra moto de entregador de Pizza

Ex-esposa do cantor sertanejo Luciano Camargo, Cléo Loyola foi até suas redes sociais nessa sexta-feira (28), para anunciar ter se envolvido em uma baita confusão em que acabou apanhando e quebrando a moto de um entregador de pizza. Com um olho roxo, a youtuber afirmou ter entrado em uma luta corpora e ter sido agredida por um motoboy que entregou uma pizza em sua residência por engano.

A mãe de Wesley Camargo, filho do sertanejo, iniciou sua fala contando que há cerca de cinco anos, passa pela mesma situação de pedidos de delivery que não solicitou, chegando em sua residência. Mesmo tendo se mudado algumas vezes de endereço, a influencer contou que as ações não cessaram. A ex-esposa de Luciano Camargo contou que criaram um WhatsApp com uma foto sua, solicitando uma pizza para o seu endereço.

Ao comunicar ao entregador que aquilo era um trote, o profissional teria supostamente se revoltado e entrado em uma discussão com Cleo, que afirmou ter sido agredida pelo motoboy o que acabou gerando em uma briga entre ela, seu marido e o profissional e que em determinado momento da discussão, acabou derrubando e quebrando a moto do entregador e que por isso terminou na delegacia: “Gente, eu me afastei das redes sociais por isso. Eu fui presa, com 48 anos eu nunca tinha sido presa e eu vou contar todos os detalhes da minha prisão porque eu conheci muita gente massa”, disse a youtuber.