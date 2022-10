Acreano Marcelo Bimbi considera se relacionar com outro homem por dinheiro

Bimbi foi revelado em 2006, logo após vencer um dos maiores concursos de beleza do país, que buscava novos rostos para serem agenciados no mundo da moda. Em meio a mais de um milhão de inscritos, ele saiu vitorioso. A competição foi exibida pela Record, e a partir daí começaram a aparecer oportunidades na TV.

“Eu, indiozão, caboclo lá do Acre, criado por avó na roça. O pior é que eu tinha que dormir… Ao dormir com esse diretor eu teria que ser ‘a mulher’ dele. Se já era ruim ser o ativo, imagine eu com 1,94m de altura ficar de quatro por causa de um papel de televisão?”, citou ele, usando um termo pejorativo ao dizer que deveria ser o passivo da relação.

Heterossexual, o ex-marido de Nicole Bahls passou anos recusando estas investidas, mas hoje, por enfrentar uma dificuldade financeira, ele mudou de opinião.

“Hoje eu faria numa boa, passando as dificuldades que eu tô passando”, afirmou.