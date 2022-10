Filho de Fagner presta apoio ao pai após vice e pênalti perdido

O Corinthians saiu derrotado pelo Flamengo nesta quarta-feira, nos pênaltis, e ficou com o vice na Copa do Brasil. Um dos “vilões” da partida foi o veterano lateral-direito Fagner, que desperdiçou uma penalidade e, do outro lado, viu Rodinei converter para decretar o título rubro-negro.

Filho do jogador, Henrique Lemos, de apenas 12 anos, foi às redes sociais para prestar uma mensagem de apoio ao pai. Ele defendeu Fagner das críticas e revelou que deseja se tornar jogador de futebol para seguir os passos do ídolo do Timão.

“Papai, todos nós sabemos o jogo que você fez. O time jogou muito hoje. Colocou o Flamengo na roda em pleno Maracanã. Só erra quem bate, e quem está lá está sujeito a erros. Continue de cabeça erguida. Você é demais. Quando eu errei, você me apoiou até o final. Agora é nossa vez. Continue sendo esse p… lateral que você é, inspiração para muitos. Eu sou seu filho e seu fã. Cada vez que vejo seu jogo me dá vontade de jogar para fazer igual você. O que você representa o Corinthians não está escrito. Pena que o pessoal só vê o pior”, escreveu Henrique em seu Instagram.

Foto: Gazeta Esportiva

Mensagem de carinho do filho de Fagner para o pai. (Foto: Divulgação/Instagram)

Após o apito final no tempo regulamentar, coube a Fagner cobrar o quarto pênalti do Corinthians na série. O lateral encheu o pé, mas acertou o travessão, enquanto Santos caiu para o lado direito.

Em seu retrospecto, Fagner tem dez cobranças de pênalti pelo Corinthians, com sete acertos e três erros. Além da falha na decisão contra o Flamengo, ele desperdiçou diante do Audax, no Paulistão de 2016, e do Palmeiras, no Estadual de 2018. No entanto, o Timão levou a melhor sobre o arquirrival naquela oportunidade.