Flamengo divulga relacionados para final contra Corinthians; confira

O Flamengo divulgou na tarde desta quarta-feira os relacionados para a grande final da Copa do Brasil contra o Corinthians. O jogo será disputado ás 21h45 (de Brasília), no estádio do Maracanã.

Para o confronto, o técnico Dorival Jr. não terá João Gomes (suspenso), Bruno Henrique e Rodrigo Caio (ambos no departamento médico). Para a vaga do volante, o Arturo Vidal deve iniciar a partida no Rio de Janeiro.

Um provável Flamengo para a decisão contra o Corinthians tem: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e F.Luis; T.Maia, Vidal, E.Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol.

Na ida, na Neo Química Arena, as equipes empataram em 0 a 0, em jogo marcado pelo equilíbrio. Em caso de mais um empate, a decisão será definida nas penalidades máximas.

Veja os relacionados do Flamengo para a final da Copa do Brasil:

Goleiros: Santos, Hugo e Diego Alves

Laterais: Rodinei, Matheuzinho, F.Luis e Ayrton Lucas

Zagueiros: D.Luiz, L.Pereira, Pablo e Fabrício Bruno

Meio-campistas: Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Vidal, Diego, Matheus França e Victor Hugo

Atacantes: Pedro, Gabigol, Marinho, Cebolinha e Mateusão