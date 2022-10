Galã da Globo é visto aos beijos em público com homem e vida foi abalada: “Arrancado do armário”

Para surpresa dos seus fãs, o galã de novelas da Globo e da Record, Leonardo Vieira, que atualmente vive em Portugal, assumiu uma relação com seu companheiro, Leandro Fonseca, há 15 anos.

Sendo um dos grandes galãs das duas emissoras em que trabalhou, seu público nunca levantou suspeitas acerca de sua real sexualidade. No entanto, um fato transformou toda a vida do ator para sempre. Um paparazzo flagrou Leonardo Vieira aos beijos com outro homem na rua. Na época, este homem não era seu atual namorado.

Em suma, na ocasião, o ator vivia uma crise no seu relacionamento. Separados, este foi o momento íntimo da vida do galã que foi exposto pelo fotógrafo. Sendo assim, o ator não teve como negar sua verdadeira sexualidade a assumindo publicamente, mesmo não sendo essa a sua vontade.

“Eu tive que falar sobre o assunto. Não decidi, decidiram por mim. Fui o famoso arrancado do armário. Um paparazzo me fotografou em uma festa dando um beijo em um rapaz que, na época, nem era o Leandro. A gente tinha brigado, estava separado”, declarou ele durante uma entrevista ao podcast Novela das 9.

“Fui curtir um dia e um paparazzo me pegou (risos). Tive que me posicionar. Me posicionei e acho que fiz a coisa certa. Cumpri um papel que deveria cumprir. Na época, recebi uma carga enorme de mensagens positivas, agradecias pelo meu posicionamento”, contou o artista aos telespectadores.

Leonardo Vieira revela consequências negativas

Leonardo Vieira e seu companheiro, Leandro. (Foto: Reprodução)

“Não foi um momento fácil, porque sempre fui discreto na minha vida, em tudo mesmo, na minha, fechado. Não sou o tipo de pessoa que fala de um problema para um amigo, por exemplo”, contou Leonardo ao revelar como foi difícil lidar sua vida tão discreta exposta dessa forma.

Apesar de hoje acreditar que desempenhou seu papel e revelar que recebeu muito apoio na decisão de se assumir, nem tudo foi flores. “Me arrancaram do armário contra a minha vontade e depois disso a minha vida virou de cabeça para baixo. Passei a sofrer ameaças de morte e desde então nunca mais me chamaram para um trabalho”, contou ao ator em uma entrevista ao jornal O Globo.